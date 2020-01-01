вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

27 грудня на Волині: гортаючи календар

27 грудня на Волині: гортаючи календар
День народження 27 грудня відзначають колишній народний депутат України, волинянин Віктор Олійник (на фото) та журналіст Катерина Талашук.

За православним календарем 27 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Іванами.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає їм здоров’я, радості й достатку.

На Волині цього дня 79 років тому народився журналіст, редактор, політик, громадський діяч, публіцист, письменник, беззмінний редактор газети «Волинь» Полікарп Шафета (1935 -1996 роки).

27 грудня 1981 року здали в експлуатацію Луцький завод великопанельного домобудування.

27 грудня 1996 року вийшов перший номер правонаступниці «Народної трибуни» – газети «Сім’я і дім».

27 грудня 2007 - у мікрорайоні Державного підшипникового заводу міста Луцька відкрили амбулаторію сімейної медицини.

Цього ж дня у 2011 році на Волині назвали ТОП-5 найвизначніших знахідок і археологічних відкриттів.

У 2012 році в будинок на Рівненській, 109, який частково обвалився в червні, повернулися його мешканці. Будівлю відремонтували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У районі на Волині для вчителів закупили комп'ютери та ноутбуки
Сьогодні, 00:30
27 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцька спортсменка підтримала людей із посттравматичним стресовим розладом
26 жовтень, 23:38
Нафтогаз прогнозує здорожчання газу у листопаді-грудні
26 жовтень, 22:41
У Луцьку мам, які виховують дітей з інвалідністю, запросили на арт-терапію
26 жовтень, 22:24
Схожі новини
26 жовтня на Волині: гортаючи календар 26 жовтня на Волині: гортаючи календар
26 жовтень, 00:00
25 жовтня на Волині: гортаючи календар 25 жовтня на Волині: гортаючи календар
25 жовтень, 00:00
23 жовтня на Волині: гортаючи календар 23 жовтня на Волині: гортаючи календар
23 жовтень, 00:00
21 жовтня на Волині: гортаючи календар 21 жовтня на Волині: гортаючи календар
21 жовтень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Забрали брудний – привезли як новий: де у Луцьку ідеально відчистити килими. ФОТО*
26 жовтень, 10:00
 1
У районі на Волині для вчителів закупили комп'ютери та ноутбуки
Сьогодні, 00:30
 0
27 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Луцька спортсменка підтримала людей із посттравматичним стресовим розладом
26 жовтень, 23:38
 0
Нафтогаз прогнозує здорожчання газу у листопаді-грудні
26 жовтень, 22:41
 0
Медіа
відео
1/8