До +20° і майже без дощу: «бабине літо» прогнозують до кінця жовтня
Сьогодні, 07:18
В Україні у вівторок, 27 жовтня, збережеться суха погода, температура повітря вдень становитиме 12-17°; у південній частині – до 20° тепла.
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
«27 жовтня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у південній частині місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.
Температура вночі 4-9°, у східних областях 1-6° тепла, вдень 12-17°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 15-20°.
У Києві та Київській області завтра опадів не очікується. Температура вночі у столиці 7-9°, вдень 14-16°; по області вночі 4-9°, вдень 12-17°.
У наступні два дні, 28-29 жовтня, погода в Україні не зміниться. Синоптики обіцяють без опадів, вночі та вранці подекуди туман.
Температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°; вдень 12-17°.
У столичному регіоні 28-29 жовтня збережеться тепла й суха погода, вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°.
Впродовж 30-31 жовтня в регіонах Україні часом невеликий дощ. Температура вночі 3-9° тепла, вдень 9-15°, у південній частині країни вночі 7-13°, вдень 12-18°.
В Карпатах дощ та мокрий сніг. Температура вночі та вдень 1-6° тепла.
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Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
«27 жовтня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у південній частині місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.
Температура вночі 4-9°, у східних областях 1-6° тепла, вдень 12-17°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 15-20°.
У Києві та Київській області завтра опадів не очікується. Температура вночі у столиці 7-9°, вдень 14-16°; по області вночі 4-9°, вдень 12-17°.
У наступні два дні, 28-29 жовтня, погода в Україні не зміниться. Синоптики обіцяють без опадів, вночі та вранці подекуди туман.
Температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°; вдень 12-17°.
У столичному регіоні 28-29 жовтня збережеться тепла й суха погода, вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°.
Впродовж 30-31 жовтня в регіонах Україні часом невеликий дощ. Температура вночі 3-9° тепла, вдень 9-15°, у південній частині країни вночі 7-13°, вдень 12-18°.
В Карпатах дощ та мокрий сніг. Температура вночі та вдень 1-6° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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