До +20° і майже без дощу: «бабине літо» прогнозують до кінця жовтня

27 жовтня, збережеться суха погода, температура повітря вдень становитиме 12-17°; у південній частині – до 20° тепла.



Про це



«27 жовтня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у південній частині місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.



Температура вночі 4-9°, у східних областях 1-6° тепла, вдень 12-17°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 15-20°.



У Києві та Київській області завтра опадів не очікується. Температура вночі у столиці 7-9°, вдень 14-16°; по області вночі 4-9°, вдень 12-17°.



У наступні два дні, 28-29 жовтня, погода в Україні не зміниться. Синоптики обіцяють без опадів, вночі та вранці подекуди туман.



Температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°; вдень 12-17°.



У столичному регіоні 28-29 жовтня збережеться тепла й суха погода, вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°.



Впродовж 30-31 жовтня в регіонах Україні часом невеликий дощ. Температура вночі 3-9° тепла, вдень 9-15°, у південній частині країни вночі 7-13°, вдень 12-18°.



В Карпатах дощ та мокрий сніг. Температура вночі та вдень 1-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у вівторок,, збережеться суха погода, температура повітря вдень становитиме 12-17°; у південній частині – до 20° тепла.Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.«27 жовтня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у південній частині місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.Температура вночі 4-9°, у східних областях 1-6° тепла, вдень 12-17°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 15-20°.У Києві та Київській області завтра опадів не очікується. Температура вночі у столиці 7-9°, вдень 14-16°; по області вночі 4-9°, вдень 12-17°.У наступні два дні,, погода в Україні не зміниться. Синоптики обіцяють без опадів, вночі та вранці подекуди туман.Температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°; вдень 12-17°.У столичному регіоні 28-29 жовтня збережеться тепла й суха погода, вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°.Впродовжв регіонах Україні часом невеликий дощ. Температура вночі 3-9° тепла, вдень 9-15°, у південній частині країни вночі 7-13°, вдень 12-18°.В Карпатах дощ та мокрий сніг. Температура вночі та вдень 1-6° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію