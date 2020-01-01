На Одещину запросили фахівців, які розгортали польові COVID-госпіталі в Ухані

Максим Куций запросив в Україну китайських фахівців, які мають досвід облаштування польових госпіталів в Ухані.



Про це очільник ОДА повідомив на своїй сторінці у



"Сьогодні мав важливу онлайн-зустріч із Генеральним консулом Китайської Народної Республіки в Одесі Сун Ліцюнь. Обговорювали досвід Китаю у боротьбі з пандемією та її наслідками. Запросив фахівців Китайської Народної Республіки до Одещини, аби перейняти досвід у розгортанні польових госпіталів та боротьбі з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.



За його словами, "цінним для нас є китайський досвід облаштування в оперативному порядку тимчасових госпіталів та лікарень, використання медичних протоколів та медпрепаратів, які є ефективними у Піднебесній".



Окрім того, очільник ОДА повідомив про домовленості щодо онлайн-заходів з китайськими фахівцями.



"Я запросив їх безпосередньо до нас, на Одещину. Практичний досвід та очне навчання були б для нас безцінними, дуже сподіваємось на такий візит".



Максим Куций висловив вдячність уряду Китаю "за масштабну допомогу в боротьбі з коронавірусом. Тисячі тест-систем, масок, захисних окулярів, рукавичок та інших засобів індивідуального захисту направили в українські лікарні з КНР".



На його думку, Україна може взяти на озброєння успішний досвід Китаю у питанні протистояння пандемії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Одеської облдержадміністраціїзапросив в Україну китайських фахівців, які мають досвід облаштування польових госпіталів в Ухані.Про це очільник ОДА повідомив на своїй сторінці у facebook "Сьогодні мав важливу онлайн-зустріч із Генеральним консулом Китайської Народної Республіки в Одесі. Обговорювали досвід Китаю у боротьбі з пандемією та її наслідками. Запросив фахівців Китайської Народної Республіки до Одещини, аби перейняти досвід у розгортанні польових госпіталів та боротьбі з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.За його словами, "цінним для нас є китайський досвід облаштування в оперативному порядку тимчасових госпіталів та лікарень, використання медичних протоколів та медпрепаратів, які є ефективними у Піднебесній".Окрім того, очільник ОДА повідомив про домовленості щодо онлайн-заходів з китайськими фахівцями."Я запросив їх безпосередньо до нас, на Одещину. Практичний досвід та очне навчання були б для нас безцінними, дуже сподіваємось на такий візит".Максим Куций висловив вдячність уряду Китаю "за масштабну допомогу в боротьбі з коронавірусом. Тисячі тест-систем, масок, захисних окулярів, рукавичок та інших засобів індивідуального захисту направили в українські лікарні з КНР".На його думку, Україна може взяти на озброєння успішний досвід Китаю у питанні протистояння пандемії.

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