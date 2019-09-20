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Луцька спортсменка підтримала людей із посттравматичним стресовим розладом

Луцька спортсменка підтримала людей із посттравматичним стресовим розладом
Тренерка з фітнесу у «Волині» та жіночій збірній України з футболу Вікторія Петрович долучилася до флешмобу на підтримку людей, що страждають на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Відео на спортсменка виклала на своїй сторінці у facebook.

«Правила дуже прості, потрібно щодня робити 25 віджимань протягом 25 днів, записати на відео і викласти у соцмережу (Facebook) помічаючи щодня нового друга, якому передаєте естафету», – йдеться в дописі.

Спортсменка передала естафету та опублікувала відео з флешмобу.


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Теги: Вікторія Петрович, спорт, флешмоб, підтримка, стресовий розлад
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