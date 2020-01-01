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На Волині через суд скасували тендер на капремонт фасаду школи

На Волині через суд скасували тендер на капремонт фасаду школи
Господарський суд Волинської області визнав недійсними результати торгів та договір підряду на суму понад 2,4 мільйона гривень.

Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Прокурори з’ясували, що орган місцевого самоврядування за наслідками відкритих торгів у травні цього року уклав з підприємством договір на проведення робіт з капітального ремонту фасаду загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня» в селі Суходоли Володимир-Волинського району.

Проте процедуру закупівлі провели із порушеннями, адже з пропозицій, які надійшли для участі в електронних торгах, вибрали на понад 450 тисяч гривень дорожчу від найбільш економічно вигідної.

Окрім того, тендерна пропозиція переможця торгів не відповідала умовам тендерної документації, адже підприємство не підтвердило досвід виконання аналогічних договорів та наявність працівників відповідної спеціальності.

Втрутившись у ситуацію, у суді прокурори домоглися визнання результатів торгів та договору підряду недійсними.

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Теги: прокуратура, тендер, школа, ремонт, фасад
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