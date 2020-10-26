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Кількість нових заражень COVID-19 йде на спад, – ВООЗ

Кількість нових заражень COVID-19 йде на спад, – ВООЗ
Протягом останніх двох днів кількість нових випадків коронавірусу у світі суттєво зменшилася.

За даними ВООЗ, найвищий показник з початку паднемії зафіксували в суботу, 24 жовтня. Однак в неділю ситуація покращилася, пишуть Факти.

Добовий приріст випадків коронавірус у світі:

24 жовтня – 468 409;
25 жовтня – 438 633;
26 жовтня – 404 793;

Станом на вечір 26 жовтня у світі зареєстрували 43 346 185 випадків Covid-19.

Попри низький рівень дослідженості небезпечного вірусу експерти стверджують, що на коронавірус хворіло набагато більше людей, які самі про це не підозрювали.

Коронавірус у легкій формі може пройти непомітно, як звичайне сезонне недомагання.

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Теги: ВООЗ, коронавірус, статистика
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