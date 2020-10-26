Кількість нових заражень COVID-19 йде на спад, – ВООЗ





За даними ВООЗ, найвищий показник з початку паднемії зафіксували в суботу, 24 жовтня. Однак в неділю ситуація покращилася, пишуть



Добовий приріст випадків коронавірус у світі:



24 жовтня – 468 409;

25 жовтня – 438 633;

26 жовтня – 404 793;



Станом на вечір 26 жовтня у світі зареєстрували 43 346 185 випадків Covid-19.



Попри низький рівень дослідженості небезпечного вірусу експерти стверджують, що на коронавірус хворіло набагато більше людей, які самі про це не підозрювали.



Коронавірус у легкій формі може пройти непомітно, як звичайне сезонне недомагання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом останніх двох днів кількість нових випадків коронавірусу у світі суттєво зменшилася.За даними ВООЗ, найвищий показник з початку паднемії зафіксували в суботу, 24 жовтня. Однак в неділю ситуація покращилася, пишуть Факти Добовий приріст випадків коронавірус у світі:24 жовтня – 468 409;25 жовтня – 438 633;26 жовтня – 404 793;Станом на вечір 26 жовтня у світі зареєстрували 43 346 185 випадків Covid-19.Попри низький рівень дослідженості небезпечного вірусу експерти стверджують, що на коронавірус хворіло набагато більше людей, які самі про це не підозрювали.Коронавірус у легкій формі може пройти непомітно, як звичайне сезонне недомагання.

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