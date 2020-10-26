Кількість нових заражень COVID-19 йде на спад, – ВООЗ
Сьогодні, 01:34
Протягом останніх двох днів кількість нових випадків коронавірусу у світі суттєво зменшилася.
За даними ВООЗ, найвищий показник з початку паднемії зафіксували в суботу, 24 жовтня. Однак в неділю ситуація покращилася, пишуть Факти.
Добовий приріст випадків коронавірус у світі:
24 жовтня – 468 409;
25 жовтня – 438 633;
26 жовтня – 404 793;
Станом на вечір 26 жовтня у світі зареєстрували 43 346 185 випадків Covid-19.
Попри низький рівень дослідженості небезпечного вірусу експерти стверджують, що на коронавірус хворіло набагато більше людей, які самі про це не підозрювали.
Коронавірус у легкій формі може пройти непомітно, як звичайне сезонне недомагання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За даними ВООЗ, найвищий показник з початку паднемії зафіксували в суботу, 24 жовтня. Однак в неділю ситуація покращилася, пишуть Факти.
Добовий приріст випадків коронавірус у світі:
24 жовтня – 468 409;
25 жовтня – 438 633;
26 жовтня – 404 793;
Станом на вечір 26 жовтня у світі зареєстрували 43 346 185 випадків Covid-19.
Попри низький рівень дослідженості небезпечного вірусу експерти стверджують, що на коронавірус хворіло набагато більше людей, які самі про це не підозрювали.
Коронавірус у легкій формі може пройти непомітно, як звичайне сезонне недомагання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині через суд скасували тендер на капремонт фасаду школи
Сьогодні, 02:29
Кількість нових заражень COVID-19 йде на спад, – ВООЗ
Сьогодні, 01:34
У районі на Волині для вчителів закупили комп'ютери та ноутбуки
Сьогодні, 00:30
27 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00