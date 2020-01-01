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У Луцьку перевірили житлові умови в університетських гуртожитках

У Луцьку перевірили житлові умови в університетських гуртожитках
Нещодавно відбулася «інспекція» та зустріч із мешканцями гуртожитків № 4 та 4а Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Учасниками зустрічей були ректор Анатолій Цьось, проректор з навчально-виховної роботи та комунікації Наталія Благовірна, директор студмістечка Світлана Шевчук, декани факультетів і завідувачі гуртожитків. Про це інформують на сайті вишу.

Спочатку очільник Лесиного вишу перевірив житлові умови, поспілкувався з директором студмістечка, завідувачами та працівниками гуртожитків, згодом – зі студентами.

У Луцьку перевірили житлові умови в університетських гуртожитках

Зазначимо, що присутність на зустрічі була добровільною. Позитивно, що під час розмови мешканці гуртожитків мали змогу поставити ректорові будь-які питання, розповісти про проблемні моменти.

Анатолій Цьось вислухав усі пропозиції студентів. Очільник Університету наголосив на тому, що розв’язати усі побутові проблеми відразу не вийде, однак керівництво Лесиного вишу робитиме все, щоб модернізувати гуртожитки. Зокрема, йшлося про ремонт дахів, сантехніки, заміну конфорок у плитках тощо.

У Луцьку перевірили житлові умови в університетських гуртожитках

Ректор закликав студентство з проблемних питань звертатися до своїх деканів, директора студмістечка чи завідувачів гуртожитків або ж безпосередньо повідомляти йому особисто. Працівники та завідувачі гуртожитків отримали від очільника ВНУ імені Лесі Українки подяки за сумлінну працю.

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Теги: ВНУ, гуртожиток, перевірка, умови
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