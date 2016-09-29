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Голодні кликали на допомогу: на Прикарпатті мати на кілька днів залишила дітей вдома

Голодні кликали на допомогу: на Прикарпатті мати на кілька днів залишила дітей вдома
В Івано-Франківську мати на кілька днів залишила вдома самих маленьких дітей без їжі.

Про це інформують на сайті патрульної поліції.

"У квартирі діти були самі вже не одну годину. Зголодніли. Почали кликати на допомогу. Дитячі прохання почула одна з перехожих. Жінка зателефонувала до поліції", – розповіли у прес-службі патрульної поліції.

На місце виїхали патрульні, які викликали рятувальників, аби потрапити до квартири.

"Коли діти були у безпеці, 6-річний хлопчик розповів, що він з 3-річною сестрою відучора нічого не їли. Вони живуть з матір’ю, яка, за словами дітей, пішла з дому декілька днів тому", – зазначили у поліції.

Голодні кликали на допомогу: на Прикарпатті мати на кілька днів залишила дітей вдома

На дзвінки жінка не відповідала й додому не повернулася, тому дітей відвезли до лікарні. Зараз вони під наглядом медиків.

Голодні кликали на допомогу: на Прикарпатті мати на кілька днів залишила дітей вдома

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Теги: діти, голодні, поліція
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