Голодні кликали на допомогу: на Прикарпатті мати на кілька днів залишила дітей вдома





Про це інформують на сайті



"У квартирі діти були самі вже не одну годину. Зголодніли. Почали кликати на допомогу. Дитячі прохання почула одна з перехожих. Жінка зателефонувала до поліції", – розповіли у прес-службі патрульної поліції.



На місце виїхали патрульні, які викликали рятувальників, аби потрапити до квартири.



"Коли діти були у безпеці, 6-річний хлопчик розповів, що він з 3-річною сестрою відучора нічого не їли. Вони живуть з матір’ю, яка, за словами дітей, пішла з дому декілька днів тому", – зазначили у поліції.





На дзвінки жінка не відповідала й додому не повернулася, тому дітей відвезли до лікарні. Зараз вони під наглядом медиків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Івано-Франківську мати на кілька днів залишила вдома самих маленьких дітей без їжі.Про це інформують на сайті патрульної поліції "У квартирі діти були самі вже не одну годину. Зголодніли. Почали кликати на допомогу. Дитячі прохання почула одна з перехожих. Жінка зателефонувала до поліції", – розповіли у прес-службі патрульної поліції.На місце виїхали патрульні, які викликали рятувальників, аби потрапити до квартири."Коли діти були у безпеці, 6-річний хлопчик розповів, що він з 3-річною сестрою відучора нічого не їли. Вони живуть з матір’ю, яка, за словами дітей, пішла з дому декілька днів тому", – зазначили у поліції.На дзвінки жінка не відповідала й додому не повернулася, тому дітей відвезли до лікарні. Зараз вони під наглядом медиків.

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