Ранок 27 жовтня: в Україні – 6 677 випадків коронавірусу за добу, на Волині – антирекорд
Сьогодні, 09:08
В Україні станом на 27 жовтня лабораторно підтвердили 355 601 випадки COVID-19, з них за добу – 6 677.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Протягом доби зафіксували 126 нових летальних випадків. Одужали – 2 799 людей.
Загалом в Україні зареєстрували 6 590 смертей від COVID-19. Одужали – 145 336 пацієнтів.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській – 556.
На Волині виявили 232 випадки за добу. Двоє волинян померли внаслідок ускладнень від недуги за добу. Загальна кількість захворілих в області - 12 635.
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Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Протягом доби зафіксували 126 нових летальних випадків. Одужали – 2 799 людей.
Загалом в Україні зареєстрували 6 590 смертей від COVID-19. Одужали – 145 336 пацієнтів.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській – 556.
На Волині виявили 232 випадки за добу. Двоє волинян померли внаслідок ускладнень від недуги за добу. Загальна кількість захворілих в області - 12 635.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
а чо так мало бре...
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