Ранок 27 жовтня: в Україні – 6 677 випадків коронавірусу за добу, на Волині – антирекорд





Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.



Протягом доби зафіксували 126 нових летальних випадків. Одужали – 2 799 людей.



Загалом в Україні зареєстрували 6 590 смертей від COVID-19. Одужали – 145 336 пацієнтів.



Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській – 556.



На Волині виявили 232 випадки за добу. Двоє волинян померли внаслідок ускладнень від недуги за добу. Загальна кількість захворілих в області - 12 635.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 27 жовтня лабораторно підтвердили 355 601 випадки COVID-19, з них за добу – 6 677.Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.Протягом доби зафіксували 126 нових летальних випадків. Одужали – 2 799 людей.Загалом в Україні зареєстрували 6 590 смертей від COVID-19. Одужали – 145 336 пацієнтів.Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській – 556.На Волині виявили 232 випадки за добу. Двоє волинян померли внаслідок ускладнень від недуги за добу. Загальна кількість захворілих в області - 12 635.

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