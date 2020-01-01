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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 27 жовтня: в Україні – 6 677 випадків коронавірусу за добу, на Волині – антирекорд

Ранок 27 жовтня: в Україні – 6 677 випадків коронавірусу за добу, на Волині – антирекорд
В Україні станом на 27 жовтня лабораторно підтвердили 355 601 випадки COVID-19, з них за добу – 6 677.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Протягом доби зафіксували 126 нових летальних випадків. Одужали – 2 799 людей.

Загалом в Україні зареєстрували 6 590 смертей від COVID-19. Одужали – 145 336 пацієнтів.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській – 556.

На Волині виявили 232 випадки за добу. Двоє волинян померли внаслідок ускладнень від недуги за добу. Загальна кількість захворілих в області - 12 635.

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Теги: коронавірус, статистика
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Коментарі 1
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а чо так мало бре...
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