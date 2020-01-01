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На Волині у подвійній ДТП загинув чоловік: тіло з понівеченого авто вирізали рятувальники

На Волині у подвійній ДТП загинув чоловік: тіло з понівеченого авто вирізали рятувальники
26 жовтня о 21:36 на автомобільний дорозі регіонального значення Р14 Луцьк - Дольськ сталася ДТП за участі трьох автомобілів (двох вантажних та одного легкового).

Про це повідомляє Управління ДСНС України у Волинській області.

Внаслідок ДТП в легковому автомобілі загинула одна людина.

До проведення аварійно-рятувальних робіт було залучено черговий караул 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини в кількості 4 чоловік, які за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблого.

Зображення ілюстративне

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Теги: аварія, Волинь, загибель
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