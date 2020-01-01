На Волині у подвійній ДТП загинув чоловік: тіло з понівеченого авто вирізали рятувальники





Про це повідомляє Управління ДСНС України у Волинській області.



Внаслідок ДТП в легковому автомобілі загинула одна людина.



До проведення аварійно-рятувальних робіт було залучено черговий караул 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини в кількості 4 чоловік, які за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблого.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 жовтня о 21:36 на автомобільний дорозі регіонального значення Р14 Луцьк - Дольськ сталася ДТП за участі трьох автомобілів (двох вантажних та одного легкового).Про це повідомляє Управління ДСНС України у Волинській області.Внаслідок ДТП в легковому автомобілі загинула одна людина.До проведення аварійно-рятувальних робіт було залучено черговий караул 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини в кількості 4 чоловік, які за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблого.

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