У Луцьку судили чоловіка, який облаяв медиків «швидкої» і побив поліцейську





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Як зазначається у вироку, поблизу одного з будинків п’яний чоловік виражався нецензурною лайкою до працівників швидкої медичної допомоги.



Працівники поліції, які прибули на місце події, хотіли скласти на хулігана адміністративний протокол та запросили його до службового автомобіля. Проте чоловік почав чинити опір поліцейським, штовхаючи їх та шарпаючи за форму. Вже під час затримання хуліган вдарив ногою поліцейську в живіт, внаслідок чого та отримала тілесні ушкодження.



Відзначимо, що між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив, призначивши хулігану покарання у виді двох років обмеження волі, змінивши його на рік умовного.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині чоловік лаявся на працівників швидкої медичної допомоги, а коли його затримували правоохоронці, то вдарив поліцейську в живіт.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Як зазначається у вироку, поблизу одного з будинків п’яний чоловік виражався нецензурною лайкою до працівників швидкої медичної допомоги.Працівники поліції, які прибули на місце події, хотіли скласти на хулігана адміністративний протокол та запросили його до службового автомобіля. Проте чоловік почав чинити опір поліцейським, штовхаючи їх та шарпаючи за форму. Вже під час затримання хуліган вдарив ногою поліцейську в живіт, внаслідок чого та отримала тілесні ушкодження.Відзначимо, що між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив, призначивши хулігану покарання у виді двох років обмеження волі, змінивши його на рік умовного.

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