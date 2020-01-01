вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку судили чоловіка, який облаяв медиків «швидкої» і побив поліцейську

У Луцьку судили чоловіка, який облаяв медиків «швидкої» і побив поліцейську
В обласному центрі Волині чоловік лаявся на працівників швидкої медичної допомоги, а коли його затримували правоохоронці, то вдарив поліцейську в живіт.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Як зазначається у вироку, поблизу одного з будинків п’яний чоловік виражався нецензурною лайкою до працівників швидкої медичної допомоги.

Працівники поліції, які прибули на місце події, хотіли скласти на хулігана адміністративний протокол та запросили його до службового автомобіля. Проте чоловік почав чинити опір поліцейським, штовхаючи їх та шарпаючи за форму. Вже під час затримання хуліган вдарив ногою поліцейську в живіт, внаслідок чого та отримала тілесні ушкодження.

Відзначимо, що між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив, призначивши хулігану покарання у виді двох років обмеження волі, змінивши його на рік умовного.

Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лайка, поліцейські, суд, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:30
ЖК «Яровиця» – територія комфорту для усієї сім’ї*
Сьогодні, 09:28
У Луцьку судили чоловіка, який облаяв медиків «швидкої» і побив поліцейську
Сьогодні, 09:23
На Волині у подвійній ДТП загинув чоловік: тіло з понівеченого авто вирізали рятувальники
Сьогодні, 09:14
Ранок 27 жовтня: в Україні – 6 677 випадків коронавірусу за добу, на Волині – антирекорд
Сьогодні, 09:08
Схожі новини
Волинянин отримав 40 годин громадських робіт за те, що обматюкав дружину Волинянин отримав 40 годин громадських робіт за те, що обматюкав дружину
22 травень, 20:32
Оштрафували волинянина, який обматюкав дружину Оштрафували волинянина, який обматюкав дружину
23 квітень, 12:32
Судили волинянина-дебошира, який під час затримання побив поліцейського Судили волинянина-дебошира, який під час затримання побив поліцейського
12 жовтень, 15:59
Судили волинянина, який під час затримання побив та покусав поліцейських Судили волинянина, який під час затримання побив та покусав поліцейських
01 жовтень, 20:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Забрали брудний – привезли як новий: де у Луцьку ідеально відчистити килими. ФОТО*
26 жовтень, 10:00
 1
У кінотеатрі «PremierCity» – кіно за 50 гривень*
Сьогодні, 10:30
 0
На Волині помер керівник заслуженого народного ансамблю «Колос»
Сьогодні, 10:30
 0
На Волині – новий відповідальний за «війну» з коронавірусом
Сьогодні, 10:18
 0
На Волині горів автомобіль
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8