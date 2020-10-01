На Волині визначили кращих більярдистів, які поїдуть на чемпіонат України

Станіслава Тимчія та Богдана Михальчука, який на турнірі виконав норматив кандидата в майстри спорту.



До слова, ця команда вперше в історії волинського більярду виступала в жилетах з лого титульного спонсора — Будівельної компанії «Інвестор», для якої підтримка спорту є доброю традицією — пише видання



Павло Будчик у своєму блозі



У вирішальному поєдинку зійшлися дві пари з Луцька — Тимчій/Михальчук та Ройко/Давидовський.







Фінал пройшов до семи перемог у партіях, і тут в досить довгому матчі, який тривав дві з половиною години, чемпіонство вибороли Станіслав Тимчій та Богдан Михальчук. Тарас Ройко з Олександром Давидовським відквитали лише 2 партії. Матч завершився із загальним рахунком 7-2.



Тож саме Тимчій та Михальчук представлять Волинь 5 листопада в Ужгороді, де відбудеться Чемпіонат України.



У коментарі t1.ua Богдан Михальчук розповів, що підтримати його команду було особистою ініціативою директора Будівельної компанії «Інвестор» Андрія Разумовського. «Мені, як працівнику компанії «Інвестор», приємно, що наше керівництво зосереджується не лише на бізнесі, але й підтримує різні види спорту, зокрема, й більярд. Цього року ми рішуче налаштовані перемогти на Чемпіонаті України, гідно представити наш Волинський край».



Богдан Михальчук та Станіслав Тимчій



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У змаганні найсильніших більярдистів Волині перемогу здобула команда в складі керівника обласної федерації більярду, майстра спортута, який на турнірі виконав норматив кандидата в майстри спорту.До слова, ця команда вперше в історії волинського більярду виступала в жилетах з лого титульного спонсора — Будівельної компанії «Інвестор», для якої підтримка спорту є доброю традицією — пише видання «t1» у своєму блозі повідомив , що в обласному турнірі, який відбувся 24 жовтня, взяли участь десять команд з Луцька, Ківерців, Ковеля.У вирішальному поєдинку зійшлися дві пари з Луцька — Тимчій/Михальчук та Ройко/Давидовський.Фінал пройшов до семи перемог у партіях, і тут в досить довгому матчі, який тривав дві з половиною години, чемпіонство вибороли Станіслав Тимчій та Богдан Михальчук.відквитали лише 2 партії. Матч завершився із загальним рахунком 7-2.Тож саме Тимчій та Михальчук представлять Волинь 5 листопада в Ужгороді, де відбудеться Чемпіонат України.У коментарі t1.ua Богдан Михальчук розповів, що підтримати його команду було особистою ініціативою директора Будівельної компанії «Інвестор». «Мені, як працівнику компанії «Інвестор», приємно, що наше керівництво зосереджується не лише на бізнесі, але й підтримує різні види спорту, зокрема, й більярд. Цього року ми рішуче налаштовані перемогти на Чемпіонаті України, гідно представити наш Волинський край».

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