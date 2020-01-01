На Волині горів автомобіль





Повідомлення до служби 101 надійшло 26 жовтня о 13:13, – йдеться на



Працівники 22-ї ДПРП міста Берестечка ліквідували пожежу вже о 13:28.



Ймовірна причина загорання – коротке замикання електромережі автомобіля.



Головне фото – ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Мерва Горохівського району загорівся легковий автомобіль.Повідомлення до служби 101 надійшло 26 жовтня о 13:13, – йдеться на сайті волинських надзвичайників.Працівники 22-ї ДПРП міста Берестечка ліквідували пожежу вже о 13:28.Ймовірна причина загорання – коротке замикання електромережі автомобіля.

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