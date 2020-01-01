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На Волині горів автомобіль

На Волині горів автомобіль
Поблизу села Мерва Горохівського району загорівся легковий автомобіль.

Повідомлення до служби 101 надійшло 26 жовтня о 13:13, – йдеться на сайті волинських надзвичайників.

Працівники 22-ї ДПРП міста Берестечка ліквідували пожежу вже о 13:28.

Ймовірна причина загорання – коротке замикання електромережі автомобіля.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: Волинь, автомобіль, пожежа, ДСНС, Мерва, Горохів
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