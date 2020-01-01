Знижки на розваги для малюків: щосереди у «FigliMigli» – дитячий день*
Сьогодні, 13:38
Дитячий розважальний центр «FigliMigli» запрошує на Дитячий день.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Щосереди діє знижка на усі розваги в батутній зоні та зоні віртуальних розваг – 40%.
Вартість безлімітного абонементу – всього 85 гривень.
Пориньте в атмосферу розваг та веселощів у ДРЦ FigliMigli, ТРЦ Порт City м. Луцьк, Сухомлинського. 1, 3 поверх.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Щосереди діє знижка на усі розваги в батутній зоні та зоні віртуальних розваг – 40%.
Вартість безлімітного абонементу – всього 85 гривень.
Пориньте в атмосферу розваг та веселощів у ДРЦ FigliMigli, ТРЦ Порт City м. Луцьк, Сухомлинського. 1, 3 поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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