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Знижки на розваги для малюків: щосереди у «FigliMigli» – дитячий день*

Знижки на розваги для малюків: щосереди у «FigliMigli» – дитячий день*
Дитячий розважальний центр «FigliMigli» запрошує на Дитячий день.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Щосереди діє знижка на усі розваги в батутній зоні та зоні віртуальних розваг – 40%.

Вартість безлімітного абонементу – всього 85 гривень.

Пориньте в атмосферу розваг та веселощів у ДРЦ FigliMigli, ТРЦ Порт City м. Луцьк, Сухомлинського. 1, 3 поверх.

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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