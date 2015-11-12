Які помилки допускають батьки дитини-футболіста*





Ми всі бачили крайності: батько, який тренує свою дитину сім днів на тиждень, і батько, який не з'являється на іграх, батько, який з радістю проявляє інтерес до життя своєї дитини на полі.



Але здебільшого батьки дітей-футболістів просто мають добрі наміри та хочуть кращого для своєї дитини. Як заохотити дитину, яка тільки збирається займатися футболом або вже має заслуги в спорті? Футбольні бутси, уніформа, футбольні м'ячі в магазині Footballstyle за посиланням



Пропонуємо розглянути п'ять моделей поведінки, які можуть мати величезний вплив на дітей та їхній розвиток у футболі.







Батьки не заохочують помилки



Це здається суперечливим, але найкраще, щоб діти робили помилки... Так вони вчаться найкраще. Основний акцент варто робити на освоєння навичок і перемоги в матчах, не боятися ризикувати, бути сміливим.



Більшість дітей хочуть схвалення з боку батьків і тренера. Діти мають знати, що батьки підтримують і будуть аплодувати тому, що вони намагалися, навіть якщо не справляються з поставленим завданням. З цього моменту діти вчаться чогось безцінного, що допоможе їм рости як гравцеві і як особистості.



Дитині не дають самостійно зробити вибір



Інколи батьки звертаються до тренера з приводу того, що їхній дитині не вистачає ігрового часу. Це розмова, яку кожен тренер ненавидить, і це, швидше за все, ніяк не допоможе дитині. Замість цього, варто заохочувати гру і розвиток дитини як гравця.



Батьки не залучають своїх дітей до процесу навчання



Як багато знають батьки про те, над чим працює їхня дитина під час тренувань? Варто це з'ясувати! Це не означає, що потрібно дзвонити тренеру і питати про їхні тренувальні плани.



Замість цього варто залучити дитину в розмову про навички або ідеї, а також труднощі.



Помилкові настанови



Інколи буває, що батько на бічній лінії під час матчу кричить: "Пасуй!" чи ще щось. Це зрозуміло - хотіти допомогти своїй дитині на полі, але це не допомагає. Такі вказівки можуть викликати занепокоєння у гравця, який вже перебуває під тиском на полі. Насправді вони можуть навіть прямо суперечити тому, чого навчав тренер.



Навіть якщо батько фахівцем, який має ліцензію, не варто тренувати дитину, якщо він не є тренером цієї конкретної команди. Замість цього треба дотримуватися елементарних принципів заохочення і підтримки. Якщо батьки дізналися, що дитина працює над освоєнням певного руху під час тренування або над зміцненням впевненості у використанні, для прикладу, лівої ноги, варто наголосити, що бачили ці моменти у грі, обговорити можливі помилки за межами поля.



Недолік спілкування з дитиною



Існують батьки, які починають аналізувати гру і те, що дитина зробила правильно чи неправильно, ще до того, як сіли в машину або пішли на вечерю. Повірте - дитина знає, що вона зробила неправильно. Якщо ні, то, швидше за все, тренер або товариш по команді вже розповів їй про це.



Найкраще, що можуть сказати батьки своєму юному чемпіону після гри, це те, як було весело спостерігати за тим, що відбувається на полі. Потрібно почати бесіду з дитиною і змусити її самостійно висловитися і проявити ініціативу. Але замість повного ігрового аналізу варто спробувати вибрати деякі речі, які дитина робили в грі, над якими працювала найбільше.

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