На Волині помер керівник заслуженого народного ансамблю «Колос»

Олександр Огороднік.



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Олександр Огороднік народився 7 вересня 1947 року в селі Сірнички Локачинського району Волинської області. В 1971 році закінчив Луцьке державне музичне училище за спеціальністю диригент – хормейстер. Олександр Володимирович в системі культури працював з 1962 року. З 1965 року пов'язав свою діяльність з ансамблем «Колос». Працював спочатку баяністом, пізніше хормейстером, а з 1989 року – художнім керівником.



Під керівництвом Олександра Огородника ансамбль «Колос» став лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних фольклорних фестивалів, оглядів, конкурсів, здобув десятки престижних нагород. Майже щорічно представляв українське народне мистецтво у багатьох країнах світу.



"Народний артист України умів працювати з людьми, користувався авторитетом і повагою серед працівників культури області, України, учасників ансамблю. Він був тим керівником, який ніколи не скупився на добре слово, підтримку, не шкодував ні сил, ні часу, щоб втілити нове", - йдеться у повідомленні.



Прощання відбудеться завтра, 28 жовтня, в 11 годині в кафедральному Свято-Троїцькому соборі міста Луцька.



Сьогодні, 27 жовтня, в будинку культури смт Торчин Олександру Володимировичу співатимуть його пісні востаннє.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним, близьким Олександра Огородніка.

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