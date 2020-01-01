У Ковельському районі понад 20 пожежників рятували від вогню 2-поверховий ангар





Повідомлення про пожежу о Служби порятунку «101» надійшло 26 жовтня о 22:02, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.



Для боротьби з лихом прибули рятувальники 4-ї та 19-ї Державних пожежно-рятувальної частин міста Ковеля Управління ДСНС у Волинській області та команда місцевої пожежної охорони села Доротище.



Вогнеборці подали на гасіння загалом 5 потужних водяних пожежних стволів і о 23:50 змогли локалізувати розповсюдження полум’я, о 00:05 27 жовтня ліквідували горіння в будівлі розміром 50х12 метрів.



На місці поді працювали майже 20 вогнеборців, задіяно 4 пожежних автоцистерни, пожежна автодрабина.



Пожежа знищила частину покрівлі будівлі, близько 300 м кв покрівлі пошкоджено. Всі обставини події з’ясовує спеціальна комісія.



Постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Бахів Ковельського району горіла двоповерхова цегляна ангарна будівля складського типу.Повідомлення про пожежу о Служби порятунку «101» надійшло 26 жовтня о 22:02, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.Для боротьби з лихом прибули рятувальники 4-ї та 19-ї Державних пожежно-рятувальної частин міста Ковеля Управління ДСНС у Волинській області та команда місцевої пожежної охорони села Доротище.Вогнеборці подали на гасіння загалом 5 потужних водяних пожежних стволів і о 23:50 змогли локалізувати розповсюдження полум’я, о 00:05 27 жовтня ліквідували горіння в будівлі розміром 50х12 метрів.На місці поді працювали майже 20 вогнеборців, задіяно 4 пожежних автоцистерни, пожежна автодрабина.Пожежа знищила частину покрівлі будівлі, близько 300 м кв покрівлі пошкоджено. Всі обставини події з’ясовує спеціальна комісія.Постраждалих немає.

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