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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Дві смерті та 232 нових випадки: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Дві смерті та 232 нових випадки: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 232 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужала за добу 91 особа. Два випадки хвороби завершилося летально (м. Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район - 1).

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 28, м. Нововолинськ – 22, Володимир-Волинський район – 16, Горохівський район – 5, Камінь-Каширський район – 4, Ківерцівський район – 21, Ковельський район – 47, Локачинський район – 4, Любомльський район – 19, Любешівський – 10, Луцький район – 16, Маневицький район – 9, Ратнівський район – 1, Рожищенський район – 11, Старовижівський район – 4, Турійський район – 7, Шацький – 8.

Загалом станом на 27 жовтня в області зареєстрували 12635 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 713 у дітей та 1243 у медичних працівників. Одужало 7133 особи, з них 438 дітей та 856 медичних працівників. 249 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 10 медиків).

Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 3037 (в т. ч. 73 летальних)
Луцький район – 1108 (в т. ч. 19 летальних)
м. Нововолинськ – 1070 (в т. ч. 20 летальних)
Володимир-Волинський район – 1082 (в т. ч. 12 летальних)
Горохівський район – 583 (в т. ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 307 (в т. ч. 8 летальних)
Камінь-Каширський район – 473 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1252 (в т. ч. 18 летальних)
Ковельський район – 1028 (в т. ч. 25 летальних)
Локачинський район – 151
Любомльський район – 298 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район – 415 (в т. ч. 8 летальних)
Маневицький район – 589 (в т. ч. 15 летальних)
Ратнівський район – 378 (в т.ч. 12 летальних)
Рожищенський район – 303 (в т. ч. 9 летальних)
Старовижівський район – 171 (в т.ч. 3 летальних)
Турійський район – 278 ( в т. ч. 3 летальний)
Шацький район – 112 (в т. ч. 2 летальних)

За попередню добу надійшло 235 повідомлення про підозру на COVID-19. По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 71364 особи. За останню добу обстежили 798 осіб.

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Теги: Волинь, статистика, коронавірус
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