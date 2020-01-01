Дві смерті та 232 нових випадки: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





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Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 28, м. Нововолинськ – 22, Володимир-Волинський район – 16, Горохівський район – 5, Камінь-Каширський район – 4, Ківерцівський район – 21, Ковельський район – 47, Локачинський район – 4, Любомльський район – 19, Любешівський – 10, Луцький район – 16, Маневицький район – 9, Ратнівський район – 1, Рожищенський район – 11, Старовижівський район – 4, Турійський район – 7, Шацький – 8.



Загалом станом на 27 жовтня в області зареєстрували 12635 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 713 у дітей та 1243 у медичних працівників. Одужало 7133 особи, з них 438 дітей та 856 медичних працівників. 249 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 10 медиків).



Загалом коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 3037 (в т. ч. 73 летальних)

Луцький район – 1108 (в т. ч. 19 летальних)

м. Нововолинськ – 1070 (в т. ч. 20 летальних)

Володимир-Волинський район – 1082 (в т. ч. 12 летальних)

Горохівський район – 583 (в т. ч. 10 летальних)

Іваничівський район – 307 (в т. ч. 8 летальних)

Камінь-Каширський район – 473 (в т. ч. 11 летальних)

Ківерцівський район – 1252 (в т. ч. 18 летальних)

Ковельський район – 1028 (в т. ч. 25 летальних)

Локачинський район – 151

Любомльський район – 298 (в т. ч. 1 летальний)

Любешівський район – 415 (в т. ч. 8 летальних)

Маневицький район – 589 (в т. ч. 15 летальних)

Ратнівський район – 378 (в т.ч. 12 летальних)

Рожищенський район – 303 (в т. ч. 9 летальних)

Старовижівський район – 171 (в т.ч. 3 летальних)

Турійський район – 278 ( в т. ч. 3 летальний)

Шацький район – 112 (в т. ч. 2 летальних)



За попередню добу надійшло 235 повідомлення про підозру на COVID-19. По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 71364 особи. За останню добу обстежили 798 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 232 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужала за добу 91 особа. Два випадки хвороби завершилося летально (м. Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район - 1).Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 28, м. Нововолинськ – 22, Володимир-Волинський район – 16, Горохівський район – 5, Камінь-Каширський район – 4, Ківерцівський район – 21, Ковельський район – 47, Локачинський район – 4, Любомльський район – 19, Любешівський – 10, Луцький район – 16, Маневицький район – 9, Ратнівський район – 1, Рожищенський район – 11, Старовижівський район – 4, Турійський район – 7, Шацький – 8.Загалом станом на 27 жовтня в області зареєстрували 12635 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 713 у дітей та 1243 у медичних працівників. Одужало 7133 особи, з них 438 дітей та 856 медичних працівників. 249 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 10 медиків).Загалом коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 3037 (в т. ч. 73 летальних)Луцький район – 1108 (в т. ч. 19 летальних)м. Нововолинськ – 1070 (в т. ч. 20 летальних)Володимир-Волинський район – 1082 (в т. ч. 12 летальних)Горохівський район – 583 (в т. ч. 10 летальних)Іваничівський район – 307 (в т. ч. 8 летальних)Камінь-Каширський район – 473 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 1252 (в т. ч. 18 летальних)Ковельський район – 1028 (в т. ч. 25 летальних)Локачинський район – 151Любомльський район – 298 (в т. ч. 1 летальний)Любешівський район – 415 (в т. ч. 8 летальних)Маневицький район – 589 (в т. ч. 15 летальних)Ратнівський район – 378 (в т.ч. 12 летальних)Рожищенський район – 303 (в т. ч. 9 летальних)Старовижівський район – 171 (в т.ч. 3 летальних)Турійський район – 278 ( в т. ч. 3 летальний)Шацький район – 112 (в т. ч. 2 летальних)За попередню добу надійшло 235 повідомлення про підозру на COVID-19. По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 71364 особи. За останню добу обстежили 798 осіб.

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