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Синоптик прогнозує ще два дні сонячної і теплої погоди, а далі – дощі

Синоптик прогнозує ще два дні сонячної і теплої погоди, а далі – дощі
В Україні 28-29 жовтня ще побуде тепла, переважно суха і сонячна погода.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, з п'ятниці, 30 жовтня, стовпчики термометрів почнуть сповзати вниз і українців вже "оточать" дощі.

Завтра, 28-го жовтня, у більшості областей України протягом дня очікують +13+18 градусів, на Півдні до +20 градусів. Вітер буде з південного сходу, невеликий або помірний.

Як зауважує синоптик, дощів у середу в Україні не передбачають – антициклон.

У Києві 28 жовтня буде тепло та без дощів, вдень до +15 градусів.
А з 30-го жовтня температура повітря знизиться, з'являться дощі.



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Теги: тепло, погода, Діденко
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