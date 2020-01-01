Синоптик прогнозує ще два дні сонячної і теплої погоди, а далі – дощі
Сьогодні, 11:03
В Україні 28-29 жовтня ще побуде тепла, переважно суха і сонячна погода.
Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, з п'ятниці, 30 жовтня, стовпчики термометрів почнуть сповзати вниз і українців вже "оточать" дощі.
Завтра, 28-го жовтня, у більшості областей України протягом дня очікують +13+18 градусів, на Півдні до +20 градусів. Вітер буде з південного сходу, невеликий або помірний.
Як зауважує синоптик, дощів у середу в Україні не передбачають – антициклон.
У Києві 28 жовтня буде тепло та без дощів, вдень до +15 градусів.
А з 30-го жовтня температура повітря знизиться, з'являться дощі.
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Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, з п'ятниці, 30 жовтня, стовпчики термометрів почнуть сповзати вниз і українців вже "оточать" дощі.
Завтра, 28-го жовтня, у більшості областей України протягом дня очікують +13+18 градусів, на Півдні до +20 градусів. Вітер буде з південного сходу, невеликий або помірний.
Як зауважує синоптик, дощів у середу в Україні не передбачають – антициклон.
У Києві 28 жовтня буде тепло та без дощів, вдень до +15 градусів.
А з 30-го жовтня температура повітря знизиться, з'являться дощі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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