Подробиці смертельної аварії на Волині, у якій водія з понівеченого авто вирізали рятувальники. ФОТО





Автопригода трапилася учора, 26 жовтня, близько 21 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області



За кермом легковика Volkswagen Caddy перебував 35-річний житель селища Маневичі. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся з двома вантажівками – DAF та Mercedes-Benz Actros 1841 LS, якими керували громадяни Республіки Білорусь та рухалися у зустрічному напрямку.



Внаслідок зіткнення водій легковика загинув, керманичі вантажівок не постраждали.



За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу села Велика Яблунька Маневицького району сталась смертельна аварія. Автопригода трапилася учора, 26 жовтня, близько 21 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської областіЗа кермом легковика Volkswagen Caddy перебував 35-річний житель селища Маневичі. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся з двома вантажівками – DAF та Mercedes-Benz Actros 1841 LS, якими керували громадяни Республіки Білорусь та рухалися у зустрічному напрямку.Внаслідок зіткнення водій легковика загинув, керманичі вантажівок не постраждали.За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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