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Подробиці смертельної аварії на Волині, у якій водія з понівеченого авто вирізали рятувальники. ФОТО

Подробиці смертельної аварії на Волині, у якій водія з понівеченого авто вирізали рятувальники. ФОТО
На автодорозі поблизу села Велика Яблунька Маневицького району сталась смертельна аварія.

Автопригода трапилася учора, 26 жовтня, близько 21 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області

За кермом легковика Volkswagen Caddy перебував 35-річний житель селища Маневичі. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся з двома вантажівками – DAF та Mercedes-Benz Actros 1841 LS, якими керували громадяни Республіки Білорусь та рухалися у зустрічному напрямку.

Внаслідок зіткнення водій легковика загинув, керманичі вантажівок не постраждали.

За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Подробиці смертельної аварії на Волині, у якій водія з понівеченого авто вирізали рятувальники. ФОТО
Подробиці смертельної аварії на Волині, у якій водія з понівеченого авто вирізали рятувальники. ФОТО
Подробиці смертельної аварії на Волині, у якій водія з понівеченого авто вирізали рятувальники. ФОТО




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Теги: аварія, смерть, тіло
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