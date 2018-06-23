Подробиці смертельної аварії на Волині, у якій водія з понівеченого авто вирізали рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 11:12
На автодорозі поблизу села Велика Яблунька Маневицького району сталась смертельна аварія.
Автопригода трапилася учора, 26 жовтня, близько 21 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області
За кермом легковика Volkswagen Caddy перебував 35-річний житель селища Маневичі. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся з двома вантажівками – DAF та Mercedes-Benz Actros 1841 LS, якими керували громадяни Республіки Білорусь та рухалися у зустрічному напрямку.
Внаслідок зіткнення водій легковика загинув, керманичі вантажівок не постраждали.
За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода трапилася учора, 26 жовтня, близько 21 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області
За кермом легковика Volkswagen Caddy перебував 35-річний житель селища Маневичі. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся з двома вантажівками – DAF та Mercedes-Benz Actros 1841 LS, якими керували громадяни Республіки Білорусь та рухалися у зустрічному напрямку.
Внаслідок зіткнення водій легковика загинув, керманичі вантажівок не постраждали.
За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські лікарі врятували від ампутації руку, яка була серйозно пошкоджена зерновою сівалкою
Сьогодні, 11:30
У Львові п'яна жінка посеред вулиці погрожувала зброєю
Сьогодні, 11:20
Подробиці смертельної аварії на Волині, у якій водія з понівеченого авто вирізали рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 11:12
Які помилки допускають батьки дитини-футболіста*
Сьогодні, 11:09