У Львові п'яна жінка посеред вулиці погрожувала зброєю





Вчора вдень патрульних викликали на вулицю Патона, де жінка з ознаками сп'яніння поводить себе неадекватно та має зброю,



Приїхавши на місце події, екіпаж, дотримуючись заходів особистої безпеки, дав вказівку жінці, яка сиділа на бордюрі, кинути зброю на землю і підняти руки до гори. Жінку затримали.



Виявилося, що 36-річна львів'янка здійснила два постріли вгору з предмету, схожого на револьвер Flobert Major Berg 2.5. Про це повідомили очевидці та не заперечила порушниця. Також заявники повідомили, що жінка поводилася агресивно, нецензурно висловлювалася та погрожувала зброєю.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції. Громадянці загрожує відповідальність за ч.4 ст.296 (Хуліганство вчинене з використанням зброї) ККУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові патрульні затримали нетверезу, яка розмахувала револьвером і здійснила два постріли.Вчора вдень патрульних викликали на вулицю Патона, де жінка з ознаками сп'яніння поводить себе неадекватно та має зброю, інформує патрульна поліція у Львівській області.Приїхавши на місце події, екіпаж, дотримуючись заходів особистої безпеки, дав вказівку жінці, яка сиділа на бордюрі, кинути зброю на землю і підняти руки до гори. Жінку затримали.Виявилося, що 36-річна львів'янка здійснила два постріли вгору з предмету, схожого на револьвер Flobert Major Berg 2.5. Про це повідомили очевидці та не заперечила порушниця. Також заявники повідомили, що жінка поводилася агресивно, нецензурно висловлювалася та погрожувала зброєю.На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції. Громадянці загрожує відповідальність за ч.4 ст.296 (Хуліганство вчинене з використанням зброї) ККУ.

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