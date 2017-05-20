На Волині перекинувся трактор: водій – у лікарні





Автопригода трапилася 26 жовтня, - інформує ГУНП у Волинській області.



Зазначається, що водій виїжджав трактором з поля на ґрунтову дорогу та перекинувся. Його госпіталізували.



Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Уличів Турійського району у результаті ДТП постраждав 41-річний тракторист.Автопригода трапилася 26 жовтня, - інформує ГУНП у Волинській області.Зазначається, що водій виїжджав трактором з поля на ґрунтову дорогу та перекинувся. Його госпіталізували.Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію