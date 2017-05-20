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На Волині перекинувся трактор: водій – у лікарні

На Волині перекинувся трактор: водій – у лікарні
Поблизу села Уличів Турійського району у результаті ДТП постраждав 41-річний тракторист.

Автопригода трапилася 26 жовтня, - інформує ГУНП у Волинській області.

Зазначається, що водій виїжджав трактором з поля на ґрунтову дорогу та перекинувся. Його госпіталізували.

Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.



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Теги: трактор, ДТП, аварія
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