На Волині перекинувся трактор: водій – у лікарні
Сьогодні, 12:26
Поблизу села Уличів Турійського району у результаті ДТП постраждав 41-річний тракторист.
Автопригода трапилася 26 жовтня, - інформує ГУНП у Волинській області.
Зазначається, що водій виїжджав трактором з поля на ґрунтову дорогу та перекинувся. Його госпіталізували.
Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Автопригода трапилася 26 жовтня, - інформує ГУНП у Волинській області.
Зазначається, що водій виїжджав трактором з поля на ґрунтову дорогу та перекинувся. Його госпіталізували.
Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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