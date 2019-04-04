Волинські лікарі врятували від ампутації руку, яка була серйозно пошкоджена зерновою сівалкою





Про це



Верхня кінцівка 53-річної жінки зазнала значних множинних глибоких ушкоджень. За словами лікарів, такий стан тканин - прямий показ до ампутації. Шанси на збереження були надзвичайно мізерні.



Судинні хірурги лікарні - Голуб О.М., Войтович В.Б., Курило О.В., використовуючи мікрохірургічні інструменти та сучасні зближуючі лінзи, успішно провели фіксацію кісткових уламків, ушивання кінців пошкоджених артерій, нервів та сухожилків на рівні мікроструктур. За максимальне знеболення та відновлення об'єму втраченої крові подбала лікар-анестезіолог Бондарчук О.Я.



Завдячуючи професійним навикам та майстерності лікарів, руку вдалось зберегти повністю.



Зараз пацієнтка проходить реабілітацію та готується до пересадки шкіри у Волинському обласному опіковому центрі.

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