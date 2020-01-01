Судитимуть волинянина, який під час пиятики зарізав товариша по чарці

Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 48-річним жителем шахтарського міста знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого.Про це повідомляє обласна прокуратура.Слідство вважає, що увечері 27 серпня 2020 рокуу груди товариша по чарці і вцілив у серце. Потерпілий помер.Зловмисника ж затримали правоохоронці.Невдовзі обвинувачений у вчиненні цього злочину, котрий перебуває під вартою, постане перед судом.Зауважують, що на сьогодні упродовж 2020 року волинянами у стані алкогольного сп’яніння вчинили майже 400 злочинів (а це і крадіжки, і убивства, і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, в тому числі таких, що спричинили смерть потерпілого).