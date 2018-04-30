Відомо, хто здобув перемогу на виборах голови Торчинської ОТГ

Кандидат від партії «ЗА Майбутнє»отримав 68% голосів на виборах голови Торчинської ОТГ.Про це на своїй сторінці у фейсбук написав Юрій Кревський."Перш за все, хочу подякувати вам за те, що ви знайшли час і прийшли на виборчі дільниці. У день голосування мою кандидатуру підтримали 68% виборців. Вважаю це високою оцінкою моєї роботи на посаді селищного голови, високою довірою та водночас величезною відповідальністю покладеною на мене громадою", - йдеться у дописі.Кревський Юрій Михайлович народився 26 вересня 1976 року в селищі Торчин.Після закінчення Торчинської загальноосвітньої школи вступив до Луцького національного університету імені Лесі Українки на факультет фізичної культури, спорту та здоров’я. Трудову біографію розпочав у приватному бізнесі.Другу вищу освіту здобув у Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю «фінанси».На виборах 2006 року, у віці 28 років, Юрія Кревського вперше обрали Торчинським селищним головою. З того часу громада довіряла йому крісло очільника селищної ради.Одружений. Разом із дружиною Юлією Кревською виховує сина Любомира та доньку Єлизавету. Із дитинства займається спортом, має звання «Кандидата в майстри спорту» з футболу.