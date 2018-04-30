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Відомо, хто здобув перемогу на виборах голови Торчинської ОТГ

Відомо, хто здобув перемогу на виборах голови Торчинської ОТГ
Кандидат від партії «ЗА Майбутнє» Юрій Кревський отримав 68% голосів на виборах голови Торчинської ОТГ.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав Юрій Кревський.

"Перш за все, хочу подякувати вам за те, що ви знайшли час і прийшли на виборчі дільниці. У день голосування мою кандидатуру підтримали 68% виборців. Вважаю це високою оцінкою моєї роботи на посаді селищного голови, високою довірою та водночас величезною відповідальністю покладеною на мене громадою", - йдеться у дописі.

Довідково:

Кревський Юрій Михайлович народився 26 вересня 1976 року в селищі Торчин.

Після закінчення Торчинської загальноосвітньої школи вступив до Луцького національного університету імені Лесі Українки на факультет фізичної культури, спорту та здоров’я. Трудову біографію розпочав у приватному бізнесі.

Другу вищу освіту здобув у Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю «фінанси».

На виборах 2006 року, у віці 28 років, Юрія Кревського вперше обрали Торчинським селищним головою. З того часу громада довіряла йому крісло очільника селищної ради.

Одружений. Разом із дружиною Юлією Кревською виховує сина Любомира та доньку Єлизавету. Із дитинства займається спортом, має звання «Кандидата в майстри спорту» з футболу.
Відомо, хто здобув перемогу на виборах голови Торчинської ОТГ

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Теги: Юрій Кревський, вибори, Торчин
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