Відомо, хто здобув перемогу на виборах голови Торчинської ОТГ
Сьогодні, 12:16
Кандидат від партії «ЗА Майбутнє» Юрій Кревський отримав 68% голосів на виборах голови Торчинської ОТГ.
Про це на своїй сторінці у фейсбук написав Юрій Кревський.
"Перш за все, хочу подякувати вам за те, що ви знайшли час і прийшли на виборчі дільниці. У день голосування мою кандидатуру підтримали 68% виборців. Вважаю це високою оцінкою моєї роботи на посаді селищного голови, високою довірою та водночас величезною відповідальністю покладеною на мене громадою", - йдеться у дописі.
Довідково:
Кревський Юрій Михайлович народився 26 вересня 1976 року в селищі Торчин.
Після закінчення Торчинської загальноосвітньої школи вступив до Луцького національного університету імені Лесі Українки на факультет фізичної культури, спорту та здоров’я. Трудову біографію розпочав у приватному бізнесі.
Другу вищу освіту здобув у Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю «фінанси».
На виборах 2006 року, у віці 28 років, Юрія Кревського вперше обрали Торчинським селищним головою. З того часу громада довіряла йому крісло очільника селищної ради.
Одружений. Разом із дружиною Юлією Кревською виховує сина Любомира та доньку Єлизавету. Із дитинства займається спортом, має звання «Кандидата в майстри спорту» з футболу.
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Про це на своїй сторінці у фейсбук написав Юрій Кревський.
"Перш за все, хочу подякувати вам за те, що ви знайшли час і прийшли на виборчі дільниці. У день голосування мою кандидатуру підтримали 68% виборців. Вважаю це високою оцінкою моєї роботи на посаді селищного голови, високою довірою та водночас величезною відповідальністю покладеною на мене громадою", - йдеться у дописі.
Довідково:
Кревський Юрій Михайлович народився 26 вересня 1976 року в селищі Торчин.
Після закінчення Торчинської загальноосвітньої школи вступив до Луцького національного університету імені Лесі Українки на факультет фізичної культури, спорту та здоров’я. Трудову біографію розпочав у приватному бізнесі.
Другу вищу освіту здобув у Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю «фінанси».
На виборах 2006 року, у віці 28 років, Юрія Кревського вперше обрали Торчинським селищним головою. З того часу громада довіряла йому крісло очільника селищної ради.
Одружений. Разом із дружиною Юлією Кревською виховує сина Любомира та доньку Єлизавету. Із дитинства займається спортом, має звання «Кандидата в майстри спорту» з футболу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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