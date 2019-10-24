У Луцьку затримали п’яного неповнолітнього на мопеді, який йому дали «покататися»





Патрульні зупинили транспортний засіб, а під час спілкування виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння, –



Огляд на стан сп’яніння на місці події у присутності свідків та батьків хлопця показав позитивний результат.



На нього патрульні склали протоколи за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та ч.6 ст.121 (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим в Україні) КУпАП.



Окрім цього, патрульні з’ясували, що власник мопеда, яким керував хлопець, знав про те, що юнак перебував у стані алкогольного сп’яніння і добровільно дав транспортний засіб «покататися».



На нього патрульні також склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані сп'яніння).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора ввечері, 26 жовтня, патрулюючи на вулиці Глушець у Луцьку, поліцейські виявили мопед Honda, яким кермував 16-річний хлопець без шолома.Патрульні зупинили транспортний засіб, а під час спілкування виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння, – повідомляють правоохоронці.Огляд на стан сп’яніння на місці події у присутності свідків та батьків хлопця показав позитивний результат.На нього патрульні склали протоколи за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та ч.6 ст.121 (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим в Україні) КУпАП.Окрім цього, патрульні з’ясували, що власник мопеда, яким керував хлопець, знав про те, що юнак перебував у стані алкогольного сп’яніння і добровільно дав транспортний засіб «покататися».На нього патрульні також склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані сп'яніння).

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