вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку затримали п’яного неповнолітнього на мопеді, який йому дали «покататися»

У Луцьку затримали п’яного неповнолітнього на мопеді, який йому дали «покататися»
Вчора ввечері, 26 жовтня, патрулюючи на вулиці Глушець у Луцьку, поліцейські виявили мопед Honda, яким кермував 16-річний хлопець без шолома.

Патрульні зупинили транспортний засіб, а під час спілкування виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння, – повідомляють правоохоронці.

Огляд на стан сп’яніння на місці події у присутності свідків та батьків хлопця показав позитивний результат.

На нього патрульні склали протоколи за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та ч.6 ст.121 (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим в Україні) КУпАП.

Окрім цього, патрульні з’ясували, що власник мопеда, яким керував хлопець, знав про те, що юнак перебував у стані алкогольного сп’яніння і добровільно дав транспортний засіб «покататися».

На нього патрульні також склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані сп'яніння).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Волнь, мопед, Луцьк, неповнолітній, алкоголь, патрульна поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Члени виборчої комісії потрапили у смертельну аварію на Київщині
Сьогодні, 13:15
У Турійському районі збили велосипедиста: водій втік
Сьогодні, 12:46
У Луцьку затримали п’яного неповнолітнього на мопеді, який йому дали «покататися»
Сьогодні, 12:40
За «зняття порчі» 78-річна волинянка віддала аферистці 50 тисяч гривень
Сьогодні, 12:34
На Волині перекинувся трактор: водій – у лікарні
Сьогодні, 12:26
Схожі новини
Втретє за рік: у Луцьку патрульні спіймали п`яного водія. ВІДЕО Втретє за рік: у Луцьку патрульні спіймали п`яного водія. ВІДЕО
24 жовтень, 2019, 23:29
Під Луцьком патрульні затримали автомобіль, яким керував 15-річний хлопець Під Луцьком патрульні затримали автомобіль, яким керував 15-річний хлопець
22 вересень, 2019, 09:27
В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО
03 липень, 2019, 13:20
Слухали гімн СРСР, матюкалися і показували статеві органи: скандальні луцькі підлітки вибачилися за свій вчинок Слухали гімн СРСР, матюкалися і показували статеві органи: скандальні луцькі підлітки вибачилися за свій вчинок
01 липень, 2019, 19:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Забрали брудний – привезли як новий: де у Луцьку ідеально відчистити килими. ФОТО*
26 жовтень, 10:00
 1
Члени виборчої комісії потрапили у смертельну аварію на Київщині
Сьогодні, 13:15
 0
У Турійському районі збили велосипедиста: водій втік
Сьогодні, 12:46
 0
У Луцьку затримали п’яного неповнолітнього на мопеді, який йому дали «покататися»
Сьогодні, 12:40
 0
За «зняття порчі» 78-річна волинянка віддала аферистці 50 тисяч гривень
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8