вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За «зняття порчі» 78-річна волинянка віддала аферистці 50 тисяч гривень

За «зняття порчі» 78-річна волинянка віддала аферистці 50 тисяч гривень
Понад 50 тисяч гривень 78-річна пенсіонерка віддала невідомій особі, аби та зняла порчу.

Трапилось це 26 жовтня у центрі Ковеля. Зрозумівши, що її ошукали, жінка звернулася до поліції, інформує сектор комунікації поліції Волині

37-річна лучанка, цього ж дня, довірившись псевдопрацівнику банку, аби зберегти свою банківську карту від заблокування, перерахувала майже 32 тис. грн аферистам.

Передплатив послуги з вантажних перевезень та запчастини для навантажувача 22-річний мешканець Луцька, гроші він перерахував через термінал самообслуговування шістьма платежами, всього – майже 14 тисяч гривень. Опісля підрядники не вийшли на зв’язок, а свої мобільні телефони вимкнули.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, шахраї, порча
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Турійському районі збили велосипедиста: водій втік
Сьогодні, 12:46
У Луцьку затримали п’яного неповнолітнього на мопеді, який йому дали «покататися»
Сьогодні, 12:40
За «зняття порчі» 78-річна волинянка віддала аферистці 50 тисяч гривень
Сьогодні, 12:34
На Волині перекинувся трактор: водій – у лікарні
Сьогодні, 12:26
Відомо, хто здобув перемогу на виборах голови Торчинської ОТГ
Сьогодні, 12:16
Схожі новини
«Працівник» банку зняв з картки волинянина кругленьку суму «Працівник» банку зняв з картки волинянина кругленьку суму
14 липень, 15:00
«Працівник» банку видурив у волинянки чималу суму грошей «Працівник» банку видурив у волинянки чималу суму грошей
17 лютий, 13:50
Хлопець з Волині віддав чималі гроші шахраям Хлопець з Волині віддав чималі гроші шахраям
10 лютий, 12:40
Волинські шахрайки видурили у тернополянок чималі гроші
25 лютий, 2017, 13:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Забрали брудний – привезли як новий: де у Луцьку ідеально відчистити килими. ФОТО*
26 жовтень, 10:00
 1
Члени виборчої комісії потрапили у смертельну аварію на Київщині
Сьогодні, 13:15
 0
У Турійському районі збили велосипедиста: водій втік
Сьогодні, 12:46
 0
У Луцьку затримали п’яного неповнолітнього на мопеді, який йому дали «покататися»
Сьогодні, 12:40
 0
За «зняття порчі» 78-річна волинянка віддала аферистці 50 тисяч гривень
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8