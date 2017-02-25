За «зняття порчі» 78-річна волинянка віддала аферистці 50 тисяч гривень
Сьогодні, 12:34
Понад 50 тисяч гривень 78-річна пенсіонерка віддала невідомій особі, аби та зняла порчу.
Трапилось це 26 жовтня у центрі Ковеля. Зрозумівши, що її ошукали, жінка звернулася до поліції, інформує сектор комунікації поліції Волині
37-річна лучанка, цього ж дня, довірившись псевдопрацівнику банку, аби зберегти свою банківську карту від заблокування, перерахувала майже 32 тис. грн аферистам.
Передплатив послуги з вантажних перевезень та запчастини для навантажувача 22-річний мешканець Луцька, гроші він перерахував через термінал самообслуговування шістьма платежами, всього – майже 14 тисяч гривень. Опісля підрядники не вийшли на зв’язок, а свої мобільні телефони вимкнули.
Головне фото - ілюстративне.
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Трапилось це 26 жовтня у центрі Ковеля. Зрозумівши, що її ошукали, жінка звернулася до поліції, інформує сектор комунікації поліції Волині
37-річна лучанка, цього ж дня, довірившись псевдопрацівнику банку, аби зберегти свою банківську карту від заблокування, перерахувала майже 32 тис. грн аферистам.
Передплатив послуги з вантажних перевезень та запчастини для навантажувача 22-річний мешканець Луцька, гроші він перерахував через термінал самообслуговування шістьма платежами, всього – майже 14 тисяч гривень. Опісля підрядники не вийшли на зв’язок, а свої мобільні телефони вимкнули.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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