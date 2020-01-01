У Турійському районі збили велосипедиста: водій втік
Сьогодні, 12:46
У Турійському районі поліція розшукує свідків ДТП з постраждалим.
Учора близько 19 години на автодорозі поблизу села Городилець Турійського району внаслідок автопригоди постраждав велосипедист, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Невідомий водій, керуючи невстановленим транспортним засобом, збив велосипедиста, 51-річного жителя району. Водій з місця пригоди зник. Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації.
За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція проводить заходи на встановлення транспортного засобу та особи водія, причетного до вчинення ДТП.
Якщо вам відома будь-яка інформація з цього приводу, прохання повідомити поліцію за телефоном 0685147424 або 102.
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Учора близько 19 години на автодорозі поблизу села Городилець Турійського району внаслідок автопригоди постраждав велосипедист, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Невідомий водій, керуючи невстановленим транспортним засобом, збив велосипедиста, 51-річного жителя району. Водій з місця пригоди зник. Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації.
За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція проводить заходи на встановлення транспортного засобу та особи водія, причетного до вчинення ДТП.
Якщо вам відома будь-яка інформація з цього приводу, прохання повідомити поліцію за телефоном 0685147424 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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