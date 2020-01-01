У Турійському районі збили велосипедиста: водій втік





Учора близько 19 години на автодорозі поблизу села Городилець Турійського району внаслідок автопригоди постраждав велосипедист,



Невідомий водій, керуючи невстановленим транспортним засобом, збив велосипедиста, 51-річного жителя району. Водій з місця пригоди зник. Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації.



За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція проводить заходи на встановлення транспортного засобу та особи водія, причетного до вчинення ДТП.



Якщо вам відома будь-яка інформація з цього приводу, прохання повідомити поліцію за телефоном 0685147424 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Турійському районі поліція розшукує свідків ДТП з постраждалим.Учора близько 19 години на автодорозі поблизу села Городилець Турійського району внаслідок автопригоди постраждав велосипедист, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Невідомий водій, керуючи невстановленим транспортним засобом, збив велосипедиста, 51-річного жителя району. Водій з місця пригоди зник. Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації.За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція проводить заходи на встановлення транспортного засобу та особи водія, причетного до вчинення ДТП.Якщо вам відома будь-яка інформація з цього приводу, прохання повідомити поліцію за телефономабо

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