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У Турійському районі збили велосипедиста: водій втік

У Турійському районі збили велосипедиста: водій втік
У Турійському районі поліція розшукує свідків ДТП з постраждалим.

Учора близько 19 години на автодорозі поблизу села Городилець Турійського району внаслідок автопригоди постраждав велосипедист, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Невідомий водій, керуючи невстановленим транспортним засобом, збив велосипедиста, 51-річного жителя району. Водій з місця пригоди зник. Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації.

За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція проводить заходи на встановлення транспортного засобу та особи водія, причетного до вчинення ДТП.

Якщо вам відома будь-яка інформація з цього приводу, прохання повідомити поліцію за телефоном 0685147424 або 102.


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Теги: Турійський район, пошук свідків, поліція
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