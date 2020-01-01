Ігор Чайка, який перемагає у виборах мера Ковеля, прокоментував заяву конкурента щодо фальсифікацій

Кандидат на посаду Ковельського міського голови від партії «Слуга Народу», який програв представнику партії «За майбутнє», заявив, що не визнає попередні результати виборів та вважає, що були моменти фальсифікації.Натомість Ігор Чайка, який за результатами паралельного підрахунку голосів, спростував цю інформацію і запевняє, що його боротьба була максимально чесною.«На виборах я обіцяв, що я не буду займатися кулуарними домовленостями і всі мої дії будуть максимально прозорі та зрозумілі для ковельчан.За останні кілька годин до мене прийшло більше сотні повідомлень з проханням прокоментувати заяву мого колеги по виборчих перегонах Олега Уніги щодо фальсифікацій на виборах.Я не фахівець з конспірології, тому буду говорити фактами:1. На КОЖНІЙ виборчій дільниці були присутні члени комісій від різних партій (в тому числі від Слуги народу), спостерігачі від різних партій (в тому числі від Слуги народу) та представники нацполіції;2. Станом на 11-00, 27 жовтня 2020 року до Територіальної виборчої комісії та 42 дільничних виборчих комісій НЕ БУЛО подано жодної скарги на порушення виборчого законодавства щодо будь-яких фальсифікацій;3. Вибори в Ковельській ОТГ відбувалися на 42 виборчих дільницях. За результатами підрахунку голосів Олег Уніга переміг на 17 виборчих дільницях, а я переміг на 25 виборчих дільницях. Тобто інформація про те, що я переміг завдяки «одному селу» чи «9 дільницям» не відповідає дійсності. Бо 9 дільниць це не 25», - написав Ігор Чайка.Окрім того, він опублікував результати виборів на кожній дільниці Ковельської ОТГ. Зеленим виділені дільниці, де переміг Олег Уніга. Результати –