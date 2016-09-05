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Кабмін забрав майже 62 мільйони гривень у онкохворих і віддав їх на львівські дороги

Кабмін забрав майже 62 мільйони гривень у онкохворих і віддав їх на львівські дороги
Уряд передав на розвиток доріг у Львівській області 61,55 млн гривень з проекту бюджетної програми Міністерства охорони здоров’я з удосконалення молекулярно-генетичної діагностики генетичної діагностики онкологічних захворювань.

Про це вказано у розпорядженні Кабінету Міністрів від 21 жовтня,- пишуть Наші гроші.

Всього у цій бюджетній програмі перерозподілено 104,75 млн гривень, тобто Державне агентство автомобільних доріг України на ремонт доріг загального користування у Львівській області отримає 60% від цієї суми. Ще 33,2 млн гривень пішло Міністерству освіти і науки – зокрема на реставрацію головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка, а 10 мільйонів – Міністерству енергетики на розвиток потужностей Новокостянтинівської шахти.

Окрім цього, уряд узаконив перерозподіл загального бюджету, наданого Укравтодору. З 70 мільйонів гривень, виділених на будівництво траси М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 65,77 мільйонів піде на осучаснення сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей), а 4,22 млн – також на розвиток доріг у Львівській області.

31,5 млрд гривень з Дорожнього фонду спрямували на ремонт і будівництво доріг державного значення. У квітні "Укравтодор" та "Укрексімбанк" уклали договір на фінансування дорожнього будівництва на 19,3 млрд гривень під державні гарантії. Також Укравтодору були перерозподілені 35 млрд гривень з фонду протидії COVID-19. У жовтні голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що на будівництво доріг та амбулаторій пішло 12,6 млрд гривень – при цьому на кошти з COVID-фонду не було закуплено жодного апарату штучної вентиляції легень.

Дві третини усіх дорожніх підрядів Служби автомобільних доріг у Львівській області у 2020 році сумою від 100 млн гривень отримали три компанії – ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» та ТОВ «Техно-Буд-Центр» – компанії-засновниці Національної асоціації дорожників України. До травня 2020 року керівником НАДУ був Тарас Сиротинський, який нині є радником прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: гроші, онкохворі, дороги, уряд, бюджет
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Бо зрозуміли, що ці хворі все одно помруть.
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