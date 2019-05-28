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На Дніпропетровщині матір з донькою померли від отруєння грибами

На Дніпропетровщині матір з донькою померли від отруєння грибами
На Дніпропетровщині зареєстрували сімейний випадок отруєння дикорослими грибами з летальними випадками.

Постраждалі – мешканці міста Кривий Ріг, члени однієї родини – матір, батько та донька (всі дорослі), - інформує Держпродспоживслужба Дніпропетровської області.

Зазначається, що гриби маслята, сироїжки та «зеленушки» збирали у лісосмузі в Широківському районі біля села Шестерня 21 жовтня. Вдома гриби почистили, помили, потім посмажили без попереднього відварювання та поїли на вечерю.

Перші симптоми захворювання (біль у животі, нудота, слабкість, багаторазова блювота та пронос) з’явились практично одночасно 22 жовтня близько 2-ої години ночі. Проте, за медичною допомогою не звернулись – займалися самолікуванням.

Тільки зранку 23 жовтня коли стан здоров’я значно погіршився, викликали «швидку» та у важкому стані їх госпіталізували. Але, на жаль, двох постраждалих (донька та мама) врятувати не вдалося – 25 жовтня вони померли.

Чоловік наразі проходить лікування, його стан середньої важкості.

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Теги: матір, донька, отруєння
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