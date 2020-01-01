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У Луцьку відремонтують одну з вулиць

У Луцьку відремонтують одну з вулиць
У Луцьку проведуть поточний ремонт вулиці Малоомелянівської.

Про це «ВолиньUA» стало відомо із сайту «Прозоро».

ПП «Дановабуд» здіснить поточний ремонт вулиці Малоомелянівської в Луцьку за 509 тисяч 606 гривень.

Серед учасників тендерних процедур були дві фірми: приватне підприємство «МВМ Шляхбуд» та ПП «Дановабуд».

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Теги: ремонт, вулиця, Луцьк
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