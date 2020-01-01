У Луцьку відремонтують одну з вулиць





Про це



ПП «Дановабуд» здіснить поточний ремонт вулиці Малоомелянівської в Луцьку за 509 тисяч 606 гривень.



Серед учасників тендерних процедур були дві фірми: приватне підприємство «МВМ Шляхбуд» та ПП «Дановабуд».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку проведуть поточний ремонт вулиці Малоомелянівської.Про це «ВолиньUA» стало відомо із сайту «Прозоро».ПП «Дановабуд» здіснить поточний ремонт вулиці Малоомелянівської в Луцьку за 509 тисяч 606 гривень.Серед учасників тендерних процедур були дві фірми: приватне підприємство «МВМ Шляхбуд» та ПП «Дановабуд».

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