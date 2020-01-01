У Луцьку відремонтують одну з вулиць
Сьогодні, 15:03
У Луцьку проведуть поточний ремонт вулиці Малоомелянівської.
Про це «ВолиньUA» стало відомо із сайту «Прозоро».
ПП «Дановабуд» здіснить поточний ремонт вулиці Малоомелянівської в Луцьку за 509 тисяч 606 гривень.
Серед учасників тендерних процедур були дві фірми: приватне підприємство «МВМ Шляхбуд» та ПП «Дановабуд».
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Про це «ВолиньUA» стало відомо із сайту «Прозоро».
ПП «Дановабуд» здіснить поточний ремонт вулиці Малоомелянівської в Луцьку за 509 тисяч 606 гривень.
Серед учасників тендерних процедур були дві фірми: приватне підприємство «МВМ Шляхбуд» та ПП «Дановабуд».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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