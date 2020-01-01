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В Італії чоловік вбив українку

В Італії чоловік вбив українку
У місті Ріміні, що в Італії, у понеділок, 26 жовтня, знайшли мертвою громадянку України.

Про це повідомляє Вголос з посиланям на італійське видання аdnkronos.com.

Відомо, що 61-річна українка була одруженою із 69-річним італійцем. Той за невстановлених обставин жорстоко вбив жінку. Потім чоловік сам зателефонував у поліцію.

Правоохоронці встановили, що жінку вбили гострим предметом. Смерть настала через удар у голову. Тіло загиблої знайшли у спальні подружжя. Наразі вбивця відмовився пояснювати причини трагедії. Його затримали.

У соціальних мережах зазначають, що загиблу звати Віта, а її вбивцю – Джованні.

“Дуже добра людина з великої букви.. Навіть вчора говорила в 20.30 год. з нею. Говорили по телефону дуже довго. Про життя. Шукала роботу. Була весела, радісна. Це так страшно. Що могло статися знає Бог. Жили гарно, но жаль людини… Її чоловіка звати Джованні, він італієць”, – пишуть знайомі покійної.

Також у мережі показали фото вбитої та її чоловіка.

В Італії чоловік вбив українку

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Теги: Італія, вбивство, українка
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Коментарі 2
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Украинка не человек???
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отак воно дівчата женетесь за примарним щастям заграницю а там або сексуальне рабство або садісти
українськи мужчини добріші італійських фашистів
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