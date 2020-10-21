Через пандемію COVID-19 у світі стало більше самотніх людей, – вчені





Про це 27 жовтня написали на платформі



Зазначається, що оскільки люди відкладають шлюб і дітей на потім, то у деяких країнах населення буде скорочуватись.



Падіння народжуваності матиме каскадні наслідки для суспільства та економіки, впливаючи на такі речі, як можливості працевлаштування та підтримка людей похилого віку.



Крім того, нерівний розподіл домашньої праці, який стався через локдаун, може спричинити зростання гендерної нерівності та сприятиме більшому соціальному консерватизму.



Дослідники зазначають, що «пандемія стала світовим соціальним експериментом», результати якого ще не завершені.



«Психологічні та соціальні наслідки COVID-19 будуть дуже тривалими», – вважає психолог Марті Хаселтон з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.



Крім того, вона додає, «чим довше триватиме COVID-19, тим сильнішими будуть ці зміни».



Потенційні пари, які зустрічаються через відео-побачення через обмеження пересування, можуть розчаруватися, коли нарешті зустрінуться у зовнішньому світі, попереджають вчені.



В стосунках в цифровому світі частіше трапляється ідеалізація потенційного партнера, неправильне розуміння іншого, яке може означати, що зв'язок може не пережити реальність.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Американські вчені дійшли до висновку, що через пандемію коронавірусу в світі очікується зменшення запланованих вагітностей та скорочення населення.Про це 27 жовтня написали на платформі PNAS , – передає ТСН Зазначається, що оскільки люди відкладають шлюб і дітей на потім, то у деяких країнах населення буде скорочуватись.Падіння народжуваності матиме каскадні наслідки для суспільства та економіки, впливаючи на такі речі, як можливості працевлаштування та підтримка людей похилого віку.Крім того, нерівний розподіл домашньої праці, який стався через локдаун, може спричинити зростання гендерної нерівності та сприятиме більшому соціальному консерватизму.Дослідники зазначають, що «пандемія стала світовим соціальним експериментом», результати якого ще не завершені.«Психологічні та соціальні наслідки COVID-19 будуть дуже тривалими», – вважає психологз Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.Крім того, вона додає, «чим довше триватиме COVID-19, тим сильнішими будуть ці зміни».Потенційні пари, які зустрічаються через відео-побачення через обмеження пересування, можуть розчаруватися, коли нарешті зустрінуться у зовнішньому світі, попереджають вчені.В стосунках в цифровому світі частіше трапляється ідеалізація потенційного партнера, неправильне розуміння іншого, яке може означати, що зв'язок може не пережити реальність.

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