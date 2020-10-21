вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через пандемію COVID-19 у світі стало більше самотніх людей, – вчені

Через пандемію COVID-19 у світі стало більше самотніх людей, – вчені
Американські вчені дійшли до висновку, що через пандемію коронавірусу в світі очікується зменшення запланованих вагітностей та скорочення населення.

Про це 27 жовтня написали на платформі PNAS, – передає ТСН.

Зазначається, що оскільки люди відкладають шлюб і дітей на потім, то у деяких країнах населення буде скорочуватись.

Падіння народжуваності матиме каскадні наслідки для суспільства та економіки, впливаючи на такі речі, як можливості працевлаштування та підтримка людей похилого віку.

Крім того, нерівний розподіл домашньої праці, який стався через локдаун, може спричинити зростання гендерної нерівності та сприятиме більшому соціальному консерватизму.

Дослідники зазначають, що «пандемія стала світовим соціальним експериментом», результати якого ще не завершені.

«Психологічні та соціальні наслідки COVID-19 будуть дуже тривалими», – вважає психолог Марті Хаселтон з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Крім того, вона додає, «чим довше триватиме COVID-19, тим сильнішими будуть ці зміни».

Потенційні пари, які зустрічаються через відео-побачення через обмеження пересування, можуть розчаруватися, коли нарешті зустрінуться у зовнішньому світі, попереджають вчені.

В стосунках в цифровому світі частіше трапляється ідеалізація потенційного партнера, неправильне розуміння іншого, яке може означати, що зв'язок може не пережити реальність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: самотність, вчені, дослідження, карантин, коронавірус, пандемія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» внаслідок зіткнення автівки злетіли у кювет. ФОТО
Сьогодні, 20:29
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 28 жовтня
Сьогодні, 20:00
Через пандемію COVID-19 у світі стало більше самотніх людей, – вчені
Сьогодні, 19:36
Під колонією на Волині влаштували акцію протесту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 28 жовтня
Сьогодні, 18:47
Схожі новини
На Одещину запросили фахівців, які розгортали польові COVID-госпіталі в Ухані На Одещину запросили фахівців, які розгортали польові COVID-госпіталі в Ухані
Сьогодні, 03:32
На Волині працівники суду захворіли на коронавірус, а в установі ввели суворі карантинні обмеження На Волині працівники суду захворіли на коронавірус, а в установі ввели суворі карантинні обмеження
17 жовтень, 22:08
У волинському місті продовжили «коронавірусні» канікули У волинському місті продовжили «коронавірусні» канікули
15 жовтень, 14:50
Посилення карантину в Україні: що змінилося Посилення карантину в Україні: що змінилося
13 жовтень, 17:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Забрали брудний – привезли як новий: де у Луцьку ідеально відчистити килими. ФОТО*
26 жовтень, 10:00
 1
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» внаслідок зіткнення автівки злетіли у кювет. ФОТО
Сьогодні, 20:29
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 28 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Через пандемію COVID-19 у світі стало більше самотніх людей, – вчені
Сьогодні, 19:36
 0
Під колонією на Волині влаштували акцію протесту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8