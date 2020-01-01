Які партії отримали найбільше місць в міськрадах Нововолинська та Володимира
Сьогодні, 15:58
Відомі попередні результати виборів до Нововолинської та Володимир-Волинської міських рад.
Відповідно до попередніх результатів, найбільше депутатів у радах буде від партії «За майбутнє», - пише Буг.
До Володимир-Волинської міської ради, відповідно до голосів виборців, депутатські мандати розділилися таким чином:
- Політична партія “За Майбутнє” – 11;
- Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» – 4;
- Політична партія “Сила і Честь” – 4;
- Політична партія “Слуга Народу” – 4;
- Політична партія “Громадянська позиція” – 4;
- Об’єднання «Самопоміч» – 3;
- Політична партія “Європейська солідарність” – 3.
Нововолинська міська рада отримає представників від 5-ти політичних партій:
- Політична партія “За Майбутнє” – 14;
- Політична партія “Європейська солідарність” – 6.
- Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» – 5;
- “Всеукраїнське об’єднання “Свобода” – 5;
- Політична партія “Слуга Народу” – 4.
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Відповідно до попередніх результатів, найбільше депутатів у радах буде від партії «За майбутнє», - пише Буг.
До Володимир-Волинської міської ради, відповідно до голосів виборців, депутатські мандати розділилися таким чином:
- Політична партія “За Майбутнє” – 11;
- Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» – 4;
- Політична партія “Сила і Честь” – 4;
- Політична партія “Слуга Народу” – 4;
- Політична партія “Громадянська позиція” – 4;
- Об’єднання «Самопоміч» – 3;
- Політична партія “Європейська солідарність” – 3.
Нововолинська міська рада отримає представників від 5-ти політичних партій:
- Політична партія “За Майбутнє” – 14;
- Політична партія “Європейська солідарність” – 6.
- Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» – 5;
- “Всеукраїнське об’єднання “Свобода” – 5;
- Політична партія “Слуга Народу” – 4.
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