Які партії отримали найбільше місць в міськрадах Нововолинська та Володимира





Відповідно до попередніх результатів, найбільше депутатів у радах буде від партії «За майбутнє», - пише



До Володимир-Волинської міської ради, відповідно до голосів виборців, депутатські мандати розділилися таким чином:



- Політична партія “За Майбутнє” – 11;

- Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» – 4;

- Політична партія “Сила і Честь” – 4;

- Політична партія “Слуга Народу” – 4;

- Політична партія “Громадянська позиція” – 4;

- Об’єднання «Самопоміч» – 3;

- Політична партія “Європейська солідарність” – 3.



Нововолинська міська рада отримає представників від 5-ти політичних партій:



- Політична партія “За Майбутнє” – 14;

- Політична партія “Європейська солідарність” – 6.

- Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» – 5;

- “Всеукраїнське об’єднання “Свобода” – 5;

- Політична партія “Слуга Народу” – 4.

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