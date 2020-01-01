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Які партії отримали найбільше місць в міськрадах Нововолинська та Володимира

Які партії отримали найбільше місць в міськрадах Нововолинська та Володимира
Відомі попередні результати виборів до Нововолинської та Володимир-Волинської міських рад.

Відповідно до попередніх результатів, найбільше депутатів у радах буде від партії «За майбутнє», - пише Буг.

До Володимир-Волинської міської ради, відповідно до голосів виборців, депутатські мандати розділилися таким чином:

- Політична партія “За Майбутнє” – 11;
- Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» – 4;
- Політична партія “Сила і Честь” – 4;
- Політична партія “Слуга Народу” – 4;
- Політична партія “Громадянська позиція” – 4;
- Об’єднання «Самопоміч» – 3;
- Політична партія “Європейська солідарність” – 3.

Нововолинська міська рада отримає представників від 5-ти політичних партій:

- Політична партія “За Майбутнє” – 14;
- Політична партія “Європейська солідарність” – 6.
- Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» – 5;
- “Всеукраїнське об’єднання “Свобода” – 5;
- Політична партія “Слуга Народу” – 4.

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Теги: вибори, партії, Нововолинськ, Володимир-Волинськ
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