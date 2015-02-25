Через коронавірус у польських виконавців на Волині перенесли фінальний концерт популярного музичного фестивалю
Сьогодні, 16:50
У зв’язку з хворобою виконавців із Польщі Манюхи Біконт та Ксаверія Войцінського у Волинській обласній філармонії перенесли концерт.
Про це повідомили у філармонії.
Попередньо виступ був запланований на 28 жовтня. Відтак концерт-презентацію альбому «Oj borom, borom…» вокально-інструментального дуету «Maniucha i Ksawery» перенесли на 25 листопада.
Зазначимо, що виступ стане фінальним концертом фестивалю «Стравінський та Україна».
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Про це повідомили у філармонії.
Попередньо виступ був запланований на 28 жовтня. Відтак концерт-презентацію альбому «Oj borom, borom…» вокально-інструментального дуету «Maniucha i Ksawery» перенесли на 25 листопада.
Зазначимо, що виступ стане фінальним концертом фестивалю «Стравінський та Україна».
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