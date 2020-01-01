Через «Ягодин» німець хотів незаконно провезти 1000 упаковок масла
Сьогодні, 16:49
На «Ягодині» у вантажівці під керуванням громадянина Німеччини митники виявили незадекларований товар.
Так, в результаті повного митного огляду з використанням рентген сканування, встановлили, що фактично у вантажному відсіку транспортного засобу, крім заявленого в товаросупровідних документах вантажу, переміщується 1000 упаковок вершкового масла, торгової марки «Deli reform» загальною вартістю 60 тисяч гривень, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.
Таким чином представник організації відправника намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар в Україну.
Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар вилучили до рішення суду.
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Так, в результаті повного митного огляду з використанням рентген сканування, встановлили, що фактично у вантажному відсіку транспортного засобу, крім заявленого в товаросупровідних документах вантажу, переміщується 1000 упаковок вершкового масла, торгової марки «Deli reform» загальною вартістю 60 тисяч гривень, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.
Таким чином представник організації відправника намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар в Україну.
Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар вилучили до рішення суду.
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