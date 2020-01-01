Через «Ягодин» німець хотів незаконно провезти 1000 упаковок масла





Так, в результаті повного митного огляду з використанням рентген сканування, встановлили, що фактично у вантажному відсіку транспортного засобу, крім заявленого в товаросупровідних документах вантажу, переміщується 1000 упаковок вершкового масла, торгової марки «Deli reform» загальною вартістю 60 тисяч гривень, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.



Таким чином представник організації відправника намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар в Україну.



Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар вилучили до рішення суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На «Ягодині» у вантажівці під керуванням громадянина Німеччини митники виявили незадекларований товар.Так, в результаті повного митного огляду з використанням рентген сканування, встановлили, що фактично у вантажному відсіку транспортного засобу, крім заявленого в товаросупровідних документах вантажу, переміщується 1000 упаковок вершкового масла, торгової марки «Deli reform» загальною вартістю 60 тисяч гривень, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.Таким чином представник організації відправника намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар в Україну.Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар вилучили до рішення суду.

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