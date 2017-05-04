Наглядова рада ЛНТУ підтримала Ірину Вахович на виборах ректора. ЗАЯВА

Ірині Вахович. Натомість у заяві зауважили, що виконувач обов'язків ректора Петро Савчук «не доклав ані найменших зусиль, щоб розвивати університет»



Спільну заяву голови наглядової ради Степана Івахіва, його заступника Андрія Разумовського, секретаря Олега Галущака та членів ради Романа Микитюка і Миколи Заікіна надав журналістам нардеп Степан Івахів.



Подаємо текст заяви без змін та правок.



«Ми, члени наглядової ради ЛНТУ, вболіваючи за майбутнє рідного університету, усвідомлюючи колосальну важливість розвитку вищої технічної школи на Волині, розуміючи доленосність найближчих виборів ректора вишу, звертаємося до викладачів та студентів вишу.



Для початку нагадаємо, для чого університетові Наглядова рада. Для того, щоб допомагати йому розвиватися. В усіх напрямках: матеріально-технічному, навчальному, науковому тощо. До складу ради входять люди, які, по-перше, розуміють реалії українського ринку праці. По-друге, володіють знаннями та ресурсами, які реально здатні допомогти і студентам, і викладачам. Студентам – у кращих умовах отримувати якісніші знання. Викладачам – досконаліше втілювати наукові та професійні амбіції.



Ми, члени Наглядової ради ЛНТУ, маємо можливості допомагати розбудовувати університет, втілювати передові практики європейської вищої школи, долати бюрократичні й ментальні перепони в реалізації амбітних планів.



І ми готові це робити, адже абсолютно добровільно і з великим ентузіазмом погодилися вступити до Наглядової ради більше ніж три роки тому.



Але, на жаль, ми протягом усіх трьох років позбавлені можливості це робити. Бо протягом усього часу існування ради ректор Петро Савчук не доклав ані найменших зусиль, щоб розвивати університет.



Петро Петрович, з нашої точки зору, став головною причиною формалізації і знецінення існування самої інституції Наглядової ради.



Чи то через небажання реалізовувати масштабні інфраструктурні проєкти, чи через відсутність стратегічного мислення, Петро Савчук жодного разу не звернувся до нас із проханням допомоги або із серйозною ідеєю. Усі контакти зводилися до малозмістовної балаканини і «заговорювання» проблем.



Так, ніхто не каже, що проблеми й виклики, які стоять перед ЛНТУ, мізерні і здатні вирішуватися просто. Ні! Збудувати новий гуртожиток, вдихнути нарешті життя у Будинок офіцерів чи докорінно змінити «Меридіан» будь-якому керівнику вишу коштувало б чималих зусиль. Але, вважаємо, ректор якраз і має бути таким: енергійним, наполегливим, стратегічно мислячим, генератором не тільки ідей, а й практичних шляхів їх реалізації.



Саме тому на виборах ректора ЛНТУ Наглядова рада підтримує Ірину Вахович.



Вона з власного досвіду як працівник вишу знає не тільки проблеми й недоліки роботи, а й шляхи їхнього вирішення. Вона – порядна, системна і практично мисляча людина.



Ми схвалюємо ті ідеї, плани й наміри, які задекларувала Ірина Михайлівна у своїй передвиборній програмі «8 цілей». Наміри реформувати університет складені без популізму і переслідування нереальних цілей. Більше того, формуючи їх, Ірина Вахович проводила консультації з членами Наглядової ради та вивчала реальність їхнього втілення. Що свідчить про серйозний підхід і реальну оцінку ресурсів кандидаткою.



Водночас як орган, покликаний контролювати законність і сталий розвиток університету, запевняємо, що Наглядова рада відстоювала і відстоюватиме постулати, про які йдеться далі.



Щодо об’єднання вишів. На Волині неприпустиме об'єднання університетів, і будь-які розмови про це вважаємо провокативними. Неможливо об’єднати класичний гуманітарний вуз педагогічного спрямування із закладом, що готує висококласних фахівців технічного профілю. Обидва вузи – два цілком самостійні навчальні заклади, які мають принципово різну спрямованість і перспективу перетворення у надпотужні регіональні наукові центри. Ми будемо відстоювати повну самостійність нашого університету задля збереження серйозних традицій вищої технічної школи в регіоні.



Щодо втручання у справи університету. Воно неможливе ані з боку учасників Наглядової ради, ані з боку органів влади, ані з боку представників будь-яких політичних сил. Уся співпраця і контакти можуть відбуватися тільки зі збереженням принципів законності і повної відкритості.



Майно університету мусить бути недоторканним і служити тільки справі забезпечення навчального й наукового процесу у виші.



Ми, члени Наглядової ради, зацікавлені у примноженні досягнень університету та піднятті на новий рівень якісних освітніх та наукових здобутків. Ми – роботодавці, батьки, волиняни – щиро зацікавлені у посиленні позицій університету. І як члени Наглядової ради будемо всіляко цьому сприяти.



Розумного вибору і нових перспектив, ЛНТУ!»



Нагадаємо, у Луцькому національному технічному університеті відбувся перший тур виборів ректора. Днями відбудеться другий тур.

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