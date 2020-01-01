вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 28 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 28 жовтня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачається. Температура повітря вночі близько +5…+6 градусів, удень – до +11…+13. Вітер південний, західний і південно-західний, 1-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» внаслідок зіткнення автівки злетіли у кювет. ФОТО
Сьогодні, 20:29
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 28 жовтня
Сьогодні, 20:00
Через пандемію COVID-19 у світі стало більше самотніх людей, – вчені
Сьогодні, 19:36
Під колонією на Волині влаштували акцію протесту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 28 жовтня
Сьогодні, 18:47
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 27 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 27 жовтня
26 жовтень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 жовтня
21 жовтень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 жовтня
20 жовтень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 жовтня
19 жовтень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Забрали брудний – привезли як новий: де у Луцьку ідеально відчистити килими. ФОТО*
26 жовтень, 10:00
 1
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» внаслідок зіткнення автівки злетіли у кювет. ФОТО
Сьогодні, 20:29
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 28 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Через пандемію COVID-19 у світі стало більше самотніх людей, – вчені
Сьогодні, 19:36
 0
Під колонією на Волині влаштували акцію протесту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8