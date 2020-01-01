У Міносвіти розповіли, чи повернуться учні до шкіл після канікул





Так відповіли на запит



Крім того, питання організації навчання школярів, в яких працюватимуть виборчі комісії після 30 жовтня, будуть вирішуватися керівниками навчальних закладів у кожному випадку окремо.



Зазначається, що станом на 27 жовтня в Україні на самоізоляції перебувають учні 2160 класів і у 458 школах освітній процес організований з використанням технологій дистанційного навчання.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що рішення про організацію роботи школи після канікул, які закінчуються 30 жовтня, будуть вирішувати окремо в залежності від епідемічної ситуації в регіоні.Так відповіли на запит РБК-Україна в Міністерстві освіти і науки.Крім того, питання організації навчання школярів, в яких працюватимуть виборчі комісії після 30 жовтня, будуть вирішуватися керівниками навчальних закладів у кожному випадку окремо.Зазначається, що станом на 27 жовтня в Україні на самоізоляції перебувають учні 2160 класів і у 458 школах освітній процес організований з використанням технологій дистанційного навчання.

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