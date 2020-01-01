У Міносвіти розповіли, чи повернуться учні до шкіл після канікул
Сьогодні, 18:05
У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що рішення про організацію роботи школи після канікул, які закінчуються 30 жовтня, будуть вирішувати окремо в залежності від епідемічної ситуації в регіоні.
Так відповіли на запит РБК-Україна в Міністерстві освіти і науки.
Крім того, питання організації навчання школярів, в яких працюватимуть виборчі комісії після 30 жовтня, будуть вирішуватися керівниками навчальних закладів у кожному випадку окремо.
Зазначається, що станом на 27 жовтня в Україні на самоізоляції перебувають учні 2160 класів і у 458 школах освітній процес організований з використанням технологій дистанційного навчання.
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Так відповіли на запит РБК-Україна в Міністерстві освіти і науки.
Крім того, питання організації навчання школярів, в яких працюватимуть виборчі комісії після 30 жовтня, будуть вирішуватися керівниками навчальних закладів у кожному випадку окремо.
Зазначається, що станом на 27 жовтня в Україні на самоізоляції перебувають учні 2160 класів і у 458 школах освітній процес організований з використанням технологій дистанційного навчання.
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