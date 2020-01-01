Під колонією на Волині влаштували акцію протесту. ВІДЕО





Про це



Біля колонії зібралося близько 20 рідних засуджених. Зі слів учасниці акції протесту Вікторії Тахірової, чоловіків з Цуманської колонії мають перевести до виправного закладу на Рівненщині.



"Їх мають перевозити за Кузнєцовск на Рафалівку. Родичі розповідають, що там страшне. Чому наших, дітей туди мають кидати, якщо тут умови чудові, тільки що не вдома, адже кожен несе своє покарання", - розповіла Вікторія Тахірова.



До учасників мітингу вийшли представники колонії. Зі слів заступника начальника Цуманської колонії Сергія Гурти, офіційної інформації про переведення засуджених у закладі не мають.



Станом на 18:00 27 жовтня стало відомо, що вже є наказ про закриття закладу. Телефоном начальник сектору по роботі з персоналом колонії Леонід Сищук розповів: датований він 22-м жовтня. З його слів, документ має надійти не пізніше ніж за два дні. Наказ повинні виконати до кінця цього року.



У Цуманському виправному закладі відбувають покарання 122 чоловіки. В колонії 154 працівники, - розповів начальник відділу Валентин Кардаш. Це заклад середнього рівня безпеки. Ув'язнені ті, хто вперше скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини.



Минулого тижня трудовий колектив колонії написав звернення у Міністерство юстиції з проханням зберегти виправну установу і не оптимізовувати колектив. Цуманська колонія працює з 1978 року. Є медпункт, церква, працює підприємство.



Батьки, рідні та друзі засуджених готують звернення до Міністерства юстиції України з проханням не переводити засуджених на Рівненщину і залишити Цуманську колонію функціонувати у звичному режимі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля Цуманської виправної колонії відбулася акція протесту рідних засуджених. Батьки, рідні та друзі ув'язнених вимагають не переводити чоловіків в інший виправний заклад.Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".Біля колонії зібралося близько 20 рідних засуджених. Зі слів учасниці акції протесту, чоловіків з Цуманської колонії мають перевести до виправного закладу на Рівненщині."Їх мають перевозити за Кузнєцовск на Рафалівку. Родичі розповідають, що там страшне. Чому наших, дітей туди мають кидати, якщо тут умови чудові, тільки що не вдома, адже кожен несе своє покарання", - розповіла Вікторія Тахірова.До учасників мітингу вийшли представники колонії. Зі слів заступника начальника Цуманської колонії, офіційної інформації про переведення засуджених у закладі не мають.Станом на 18:00 27 жовтня стало відомо, що вже є наказ про закриття закладу. Телефоном начальник сектору по роботі з персоналом колоніїрозповів: датований він 22-м жовтня. З його слів, документ має надійти не пізніше ніж за два дні. Наказ повинні виконати до кінця цього року.У Цуманському виправному закладі відбувають покарання 122 чоловіки. В колонії 154 працівники, - розповів начальник відділуЦе заклад середнього рівня безпеки. Ув'язнені ті, хто вперше скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини.Минулого тижня трудовий колектив колонії написав звернення у Міністерство юстиції з проханням зберегти виправну установу і не оптимізовувати колектив. Цуманська колонія працює з 1978 року. Є медпункт, церква, працює підприємство.Батьки, рідні та друзі засуджених готують звернення до Міністерства юстиції України з проханням не переводити засуджених на Рівненщину і залишити Цуманську колонію функціонувати у звичному режимі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію