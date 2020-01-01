У волинському місті шукають спеціалістів у інклюзивний центр
Сьогодні, 02:19
Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад комунальної установи «Нововолинський інклюзивно-ресурсний центр» (фахівці ІРЦ).
Йдеться про посаду вчителя-дефектолога (вчителя-логопеда, олігофренопедагога), - повідомляють у Нововолинській міській раді.
Від кандидатів вимагають: повну вищу освіту не нижче ступеня магістра за відповідною спеціальністю.
Претенденти, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають (особисто або поштою) у відділ кадрів управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради (адреса: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, пр-т Дружби, 27,каб. 502тел.: (03344) 3-27-70) такі документи:
– копію паспорта громадянина України;
– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
– копію трудової книжки;
– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, мають право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.Строк подання документів для участі в конкурсному відборі 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору. У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається зазначена по поштовому штемпелі.
За додатковою інформацією можна звертатися до директора комунальної установи «Нововолинський інклюзивно-ресурсний центр» Макари Оксани Володимирівни тел.: 0679679412.
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Йдеться про посаду вчителя-дефектолога (вчителя-логопеда, олігофренопедагога), - повідомляють у Нововолинській міській раді.
Від кандидатів вимагають: повну вищу освіту не нижче ступеня магістра за відповідною спеціальністю.
Претенденти, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають (особисто або поштою) у відділ кадрів управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради (адреса: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, пр-т Дружби, 27,каб. 502тел.: (03344) 3-27-70) такі документи:
– копію паспорта громадянина України;
– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
– копію трудової книжки;
– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, мають право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.Строк подання документів для участі в конкурсному відборі 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору. У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається зазначена по поштовому штемпелі.
За додатковою інформацією можна звертатися до директора комунальної установи «Нововолинський інклюзивно-ресурсний центр» Макари Оксани Володимирівни тел.: 0679679412.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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