Волинська Держпродспоживслужба витритить майже мільйон на придбання спецавтомобілів
Сьогодні, 05:29
Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області планує витратити майже мільйон гривень на придбання спеціальних автомобілів.
У Держпродспоживслужбі шукають постачальника трьох спеціальних транспортних засобів «Ветеринарна допомога». Постачальника визначать через відкриті торги, - повідомляє ВолиньOnline.
Тендерні пропозиції приймають до 8 листопада, розпочнуть аукціон 9 листопада.
Строк поставки автомобілів – до 15 грудня.
Очікувана вартість становить 984 тисячі гривень.
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У Держпродспоживслужбі шукають постачальника трьох спеціальних транспортних засобів «Ветеринарна допомога». Постачальника визначать через відкриті торги, - повідомляє ВолиньOnline.
Тендерні пропозиції приймають до 8 листопада, розпочнуть аукціон 9 листопада.
Строк поставки автомобілів – до 15 грудня.
Очікувана вартість становить 984 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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