вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська Держпродспоживслужба витритить майже мільйон на придбання спецавтомобілів

Волинська Держпродспоживслужба витритить майже мільйон на придбання спецавтомобілів
Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області планує витратити майже мільйон гривень на придбання спеціальних автомобілів.

У Держпродспоживслужбі шукають постачальника трьох спеціальних транспортних засобів «Ветеринарна допомога». Постачальника визначать через відкриті торги, - повідомляє ВолиньOnline.


Тендерні пропозиції приймають до 8 листопада, розпочнуть аукціон 9 листопада.

Строк поставки автомобілів – до 15 грудня.

Очікувана вартість становить 984 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Держпродспоживслужба, торги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська Держпродспоживслужба витритить майже мільйон на придбання спецавтомобілів
Сьогодні, 05:29
В Україні оновлять Червону книгу
Сьогодні, 04:13
Луцькі танцюристи – переможці міжнародного фестивалю
Сьогодні, 03:18
У волинському місті шукають спеціалістів у інклюзивний центр
Сьогодні, 02:19
Лучани скаржаться на агресивних бродячих собак
Сьогодні, 01:16
Схожі новини
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
16 жовтень, 16:53
На Волині перевірили агропродовольчі ринки На Волині перевірили агропродовольчі ринки
11 листопад, 2019, 10:10
Частину будівлі поліції Волині хочуть відремонтувати майже за 10 мільйонів Частину будівлі поліції Волині хочуть відремонтувати майже за 10 мільйонів
21 жовтень, 2019, 16:02
Волинська Держпродспоживслужба купила 5 нових автомобілів Волинська Держпродспоживслужба купила 5 нових автомобілів
27 липень, 2019, 12:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська Держпродспоживслужба витритить майже мільйон на придбання спецавтомобілів
Сьогодні, 05:29
 0
В Україні оновлять Червону книгу
Сьогодні, 04:13
 0
Луцькі танцюристи – переможці міжнародного фестивалю
Сьогодні, 03:18
 0
У волинському місті шукають спеціалістів у інклюзивний центр
Сьогодні, 02:19
 0
Лучани скаржаться на агресивних бродячих собак
Сьогодні, 01:16
 0
Медіа
відео
1/8