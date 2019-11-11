Волинська Держпродспоживслужба витритить майже мільйон на придбання спецавтомобілів





У Держпродспоживслужбі шукають постачальника трьох спеціальних транспортних засобів «Ветеринарна допомога». Постачальника визначать через відкриті торги, - повідомляє



Тендерні пропозиції приймають до 8 листопада, розпочнуть аукціон 9 листопада.



Строк поставки автомобілів – до 15 грудня.



Очікувана вартість становить 984 тисячі гривень.

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Тендерні пропозиції приймають до 8 листопада, розпочнуть аукціон 9 листопада.Строк поставки автомобілів – до 15 грудня.Очікувана вартість становить 984 тисячі гривень.

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