Донецький «Шахтар» відібрав очки у міланського «Інтера»





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Матч «Шахтар" - «Інтер» на НСК «Олімпійський» у Києві завершився внічию 0:0, повідомляє Укрінформ.



В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів німецька «Боруссія» з Менхенгладбаха о 22.00 за київським часом зійдеться з чемпіоном Іспанії мадридським «Реалом».



Наступну гру «Шахтар» проведе у вівторок, 3 листопада, на НСК «Олімпійський» у Києві проти «Боруссії» (М).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чемпіони України футболісти донецького "Шахтаря» провели другий поєдинок в основній сітці Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21, в якому "гірникам" вдалося відібрати очки у віцечемпіона Італії міланського «Інтера».Про це повідомляє Укрінформ. Матч «Шахтар" - «Інтер» на НСК «Олімпійський» у Києві завершився внічию 0:0, повідомляє Укрінформ.В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів німецька «Боруссія» з Менхенгладбаха о 22.00 за київським часом зійдеться з чемпіоном Іспанії мадридським «Реалом».Наступну гру «Шахтар» проведе у вівторок, 3 листопада, на НСК «Олімпійський» у Києві проти «Боруссії» (М).

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