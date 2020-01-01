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Донецький «Шахтар» відібрав очки у міланського «Інтера»

Донецький «Шахтар» відібрав очки у міланського «Інтера»
Чемпіони України футболісти донецького "Шахтаря» провели другий поєдинок в основній сітці Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21, в якому "гірникам" вдалося відібрати очки у віцечемпіона Італії міланського «Інтера».

Про це повідомляє Укрінформ.

Матч «Шахтар" - «Інтер» на НСК «Олімпійський» у Києві завершився внічию 0:0, повідомляє Укрінформ.

В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів німецька «Боруссія» з Менхенгладбаха о 22.00 за київським часом зійдеться з чемпіоном Іспанії мадридським «Реалом».

Наступну гру «Шахтар» проведе у вівторок, 3 листопада, на НСК «Олімпійський» у Києві проти «Боруссії» (М).

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Теги: футбол, Шахтар
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