Донецький «Шахтар» відібрав очки у міланського «Інтера»
Сьогодні, 22:26
Чемпіони України футболісти донецького "Шахтаря» провели другий поєдинок в основній сітці Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21, в якому "гірникам" вдалося відібрати очки у віцечемпіона Італії міланського «Інтера».
Про це повідомляє Укрінформ.
Матч «Шахтар" - «Інтер» на НСК «Олімпійський» у Києві завершився внічию 0:0, повідомляє Укрінформ.
В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів німецька «Боруссія» з Менхенгладбаха о 22.00 за київським часом зійдеться з чемпіоном Іспанії мадридським «Реалом».
Наступну гру «Шахтар» проведе у вівторок, 3 листопада, на НСК «Олімпійський» у Києві проти «Боруссії» (М).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Укрінформ.
Матч «Шахтар" - «Інтер» на НСК «Олімпійський» у Києві завершився внічию 0:0, повідомляє Укрінформ.
В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів німецька «Боруссія» з Менхенгладбаха о 22.00 за київським часом зійдеться з чемпіоном Іспанії мадридським «Реалом».
Наступну гру «Шахтар» проведе у вівторок, 3 листопада, на НСК «Олімпійський» у Києві проти «Боруссії» (М).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Донецький «Шахтар» відібрав очки у міланського «Інтера»
Сьогодні, 22:26
На Волині помер воїн АТО. ФОТО
Сьогодні, 21:55
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» внаслідок зіткнення автівки злетіли у кювет. ФОТО
Сьогодні, 20:29
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 28 жовтня
Сьогодні, 20:00