Лялька луцької майстрині знялася у кліпі кримського гурту. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Лялька луцької майстрині Іванни Морем потрапила до кліпу кримчанки Юлії Качули та гурту «Діти Криму».
Музиканти записали кавер-версію на пісню популярного українського виконавця Кузьми Скрябіна «Чуєш Біль», - пише Таблоїд Волині.
«Спасибі, брат, за пісню. Вперше була опублікована більше 30-ти років тому. Так і не почута і не відчута більшістю... Тепер з нашою енергетикою і посилом. Сьогодні, перед тим, як залити в ютуб, ще раз передивилась відео і усвідомила – наскільки воно вийшло сильним і актуальним», – написала Юлія в анонсі до пісні.
Кліп до цієї композиції зняли в Сімферополі. В одному із фрагментів відео з’являється хенд-мейд лялька, яку виготовила відома майстриня з Луцька Іванна Морем.
«Плачу від радості! В окупованому любому Криму є частинка мене і тепла з Майстерні. Ляля знялася у такому прекрасному кліпі. Які талановиті наші люди! Кавер на Скрябіна, які тут слова у пісні. Дякую сердечно! До мурашок... Іноді задумуюся, що мої лялі проживають і втілюють масу моїх власних мрій. Подорожують, літають в США, знімаються в кліпах і мультфільмах, отримують визнання, тішать людей», – поділилася емоціями Іванна у своєму фейсбуці.
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Музиканти записали кавер-версію на пісню популярного українського виконавця Кузьми Скрябіна «Чуєш Біль», - пише Таблоїд Волині.
«Спасибі, брат, за пісню. Вперше була опублікована більше 30-ти років тому. Так і не почута і не відчута більшістю... Тепер з нашою енергетикою і посилом. Сьогодні, перед тим, як залити в ютуб, ще раз передивилась відео і усвідомила – наскільки воно вийшло сильним і актуальним», – написала Юлія в анонсі до пісні.
Кліп до цієї композиції зняли в Сімферополі. В одному із фрагментів відео з’являється хенд-мейд лялька, яку виготовила відома майстриня з Луцька Іванна Морем.
«Плачу від радості! В окупованому любому Криму є частинка мене і тепла з Майстерні. Ляля знялася у такому прекрасному кліпі. Які талановиті наші люди! Кавер на Скрябіна, які тут слова у пісні. Дякую сердечно! До мурашок... Іноді задумуюся, що мої лялі проживають і втілюють масу моїх власних мрій. Подорожують, літають в США, знімаються в кліпах і мультфільмах, отримують визнання, тішать людей», – поділилася емоціями Іванна у своєму фейсбуці.
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