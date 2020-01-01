Як схуднути раз і назавжди: ТОП-8 порад від луцького тренера

Луцький тренер, який спеціалізується на розробці програм для схуднення, дав кілька порад, як дієво позбутися небажаних кілограмів.Про це тренер написав на своїй сторінці в соцмережах.Антон Яловик розповів, що люди ставлять перед собою різні цілі, щоб хоч трішки схуднути. До прикладу, одні намагаються "схуднути до літа", інші обмежують себе час від часу, щоб тримати форму, і тільки наймудріші хочуть схуднути та не повертатися до попередньої ваги."Здорове та струнке тіло – це реальна мета, якої можна досягнути", - зазначив тренер.Тому Антон Яловик підготував для своїх підписників основні принципи, які допоможуть позбутися зайвої ваги раз і назавжди:1. Забути слово "дієта". Тут потрібен повноцінний збалансований раціон на власний смак і бюджет. Для цього потрібно правильно прописати режим харчування без дефіцитів вітамінів та мікроелементів. І головне, щоб людина почувалася з цим раціоном комфортно, а не відчували суцільне обмеження у харчах.2. Не обов‘язково купувати абонемент в тренажерний зал. Достатньо тренуватись вдома тричі на тиждень 20 – 30 хвилин. Також можна бігати або ж просто швидко ходити. Якщо ж через стан здоров'я не можете тренуватись вдома, то потрібно намагатись щодня долати 10 тисяч кроків.3. Треба ставити реальні цілі – 3-4 кг за місяць. Зважайте, що ця робота над собою може тривати кілька місяців. Налаштуйтеся на довгострокові зміни та на те, що все неодмінно вдасться.4. Змінюйте продуктовий набір. Не тимчасово. Назавжди. Необхіднозмінити звички в їжі й харчову поведінку. І нарешті припиніть вважати, що правильний раціон – це несмачні продукти. Це уже не модно й застаріла версія хибних думок.5. Під час схуднення вивчайте всі нюанси у сфері харчування:*КБЖВ (калорії, білки, жири та вуглеводи). Що це і для чого?*Що таке базовий обмін?*Як втрачається жир?Усвідомлено підходьте до цього процесу. Маєте зрозуміти, що відбувається в організмі, коли, до прикладу, кортить з'їсти щось некорисне.6. Після зниження ваги підвищуйте кількість калорій. Але при цьому продовжуйте їсти здорові продукти. Тут потрібно грамотно та плавно перейти з дієтичного харчування на основне.7. Утримуйте вагу, чітко контролюючи й коригуючи її впродовж трьох років.8. Відсвяткуйте перемогу! Вам вдалося знизити вагу і, ймовірно, вона залишиться такою уже назавжди, за умови, що дотримуватиметесь правильного раціону.