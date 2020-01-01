Як схуднути раз і назавжди: ТОП-8 порад від луцького тренера
27 жовтень, 22:59
Луцький тренер Антон Яловик, який спеціалізується на розробці програм для схуднення, дав кілька порад, як дієво позбутися небажаних кілограмів.
Про це тренер написав на своїй сторінці в соцмережах.
Антон Яловик розповів, що люди ставлять перед собою різні цілі, щоб хоч трішки схуднути. До прикладу, одні намагаються "схуднути до літа", інші обмежують себе час від часу, щоб тримати форму, і тільки наймудріші хочуть схуднути та не повертатися до попередньої ваги.
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"Здорове та струнке тіло – це реальна мета, якої можна досягнути", - зазначив тренер.
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Тому Антон Яловик підготував для своїх підписників основні принципи, які допоможуть позбутися зайвої ваги раз і назавжди:
⠀
1. Забути слово "дієта". Тут потрібен повноцінний збалансований раціон на власний смак і бюджет. Для цього потрібно правильно прописати режим харчування без дефіцитів вітамінів та мікроелементів. І головне, щоб людина почувалася з цим раціоном комфортно, а не відчували суцільне обмеження у харчах.
⠀
2. Не обов‘язково купувати абонемент в тренажерний зал. Достатньо тренуватись вдома тричі на тиждень 20 – 30 хвилин. Також можна бігати або ж просто швидко ходити. Якщо ж через стан здоров'я не можете тренуватись вдома, то потрібно намагатись щодня долати 10 тисяч кроків.
⠀
3. Треба ставити реальні цілі – 3-4 кг за місяць. Зважайте, що ця робота над собою може тривати кілька місяців. Налаштуйтеся на довгострокові зміни та на те, що все неодмінно вдасться.
⠀
4. Змінюйте продуктовий набір. Не тимчасово. Назавжди. Необхідно
змінити звички в їжі й харчову поведінку. І нарешті припиніть вважати, що правильний раціон – це несмачні продукти. Це уже не модно й застаріла версія хибних думок.
⠀
5. Під час схуднення вивчайте всі нюанси у сфері харчування:
*КБЖВ (калорії, білки, жири та вуглеводи). Що це і для чого?
*Що таке базовий обмін?
*Як втрачається жир?
Усвідомлено підходьте до цього процесу. Маєте зрозуміти, що відбувається в організмі, коли, до прикладу, кортить з'їсти щось некорисне.
⠀
6. Після зниження ваги підвищуйте кількість калорій. Але при цьому продовжуйте їсти здорові продукти. Тут потрібно грамотно та плавно перейти з дієтичного харчування на основне.
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7. Утримуйте вагу, чітко контролюючи й коригуючи її впродовж трьох років.
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8. Відсвяткуйте перемогу! Вам вдалося знизити вагу і, ймовірно, вона залишиться такою уже назавжди, за умови, що дотримуватиметесь правильного раціону.
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Про це тренер написав на своїй сторінці в соцмережах.
Антон Яловик розповів, що люди ставлять перед собою різні цілі, щоб хоч трішки схуднути. До прикладу, одні намагаються "схуднути до літа", інші обмежують себе час від часу, щоб тримати форму, і тільки наймудріші хочуть схуднути та не повертатися до попередньої ваги.
⠀
"Здорове та струнке тіло – це реальна мета, якої можна досягнути", - зазначив тренер.
⠀
Тому Антон Яловик підготував для своїх підписників основні принципи, які допоможуть позбутися зайвої ваги раз і назавжди:
⠀
1. Забути слово "дієта". Тут потрібен повноцінний збалансований раціон на власний смак і бюджет. Для цього потрібно правильно прописати режим харчування без дефіцитів вітамінів та мікроелементів. І головне, щоб людина почувалася з цим раціоном комфортно, а не відчували суцільне обмеження у харчах.
⠀
2. Не обов‘язково купувати абонемент в тренажерний зал. Достатньо тренуватись вдома тричі на тиждень 20 – 30 хвилин. Також можна бігати або ж просто швидко ходити. Якщо ж через стан здоров'я не можете тренуватись вдома, то потрібно намагатись щодня долати 10 тисяч кроків.
⠀
3. Треба ставити реальні цілі – 3-4 кг за місяць. Зважайте, що ця робота над собою може тривати кілька місяців. Налаштуйтеся на довгострокові зміни та на те, що все неодмінно вдасться.
⠀
4. Змінюйте продуктовий набір. Не тимчасово. Назавжди. Необхідно
змінити звички в їжі й харчову поведінку. І нарешті припиніть вважати, що правильний раціон – це несмачні продукти. Це уже не модно й застаріла версія хибних думок.
⠀
5. Під час схуднення вивчайте всі нюанси у сфері харчування:
*КБЖВ (калорії, білки, жири та вуглеводи). Що це і для чого?
*Що таке базовий обмін?
*Як втрачається жир?
Усвідомлено підходьте до цього процесу. Маєте зрозуміти, що відбувається в організмі, коли, до прикладу, кортить з'їсти щось некорисне.
⠀
6. Після зниження ваги підвищуйте кількість калорій. Але при цьому продовжуйте їсти здорові продукти. Тут потрібно грамотно та плавно перейти з дієтичного харчування на основне.
⠀
7. Утримуйте вагу, чітко контролюючи й коригуючи її впродовж трьох років.
⠀
8. Відсвяткуйте перемогу! Вам вдалося знизити вагу і, ймовірно, вона залишиться такою уже назавжди, за умови, що дотримуватиметесь правильного раціону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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