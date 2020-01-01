Поки чоловіки на заробітках: у волинському селі жінки «перекваліфікувалися» у трактористок. ВІДЕО
Сьогодні, 07:35
У волинському селі жінки працюють на тракторах поки їхні чоловіки заробляють гроші закордоном.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Йдеться про село Мала Глуша Любешівського району. Тут жінки перекваліфікувалися на трактористок і обробляють свої поля самотужки поки їхні половинки закордоном.
Секретарка сільської ради Світлана Труш нарахувала в селі понад десяток жінок-трактористок.
"У нас дуже багато жінок їздить як на тракторах, так і на мотоциклах. Так склалося життя, що чоловіки в більшості на заробітках і жінкам приходиться", - каже пані Світлана.
Найдосвідченіша трактористка в селі 80-річна Марія Мозгова більше двадцяти років працювала за кермом трактора. Доводилося і працювати на комбайні. Жінка зізнається, що коли почує гуркіт трактора, то в неї тьохкає серце і їй хочеться покерувати залізним конем і зараз.
"Бачать баба сидить за рулем і з таким чудом - кланяються, шапки знімають", - пригадує пані Марія, як її висловлювали свою повагу чоловіки, коли бачили за кермом комбайна.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Йдеться про село Мала Глуша Любешівського району. Тут жінки перекваліфікувалися на трактористок і обробляють свої поля самотужки поки їхні половинки закордоном.
Секретарка сільської ради Світлана Труш нарахувала в селі понад десяток жінок-трактористок.
"У нас дуже багато жінок їздить як на тракторах, так і на мотоциклах. Так склалося життя, що чоловіки в більшості на заробітках і жінкам приходиться", - каже пані Світлана.
Найдосвідченіша трактористка в селі 80-річна Марія Мозгова більше двадцяти років працювала за кермом трактора. Доводилося і працювати на комбайні. Жінка зізнається, що коли почує гуркіт трактора, то в неї тьохкає серце і їй хочеться покерувати залізним конем і зараз.
"Бачать баба сидить за рулем і з таким чудом - кланяються, шапки знімають", - пригадує пані Марія, як її висловлювали свою повагу чоловіки, коли бачили за кермом комбайна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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