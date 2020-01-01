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Поки чоловіки на заробітках: у волинському селі жінки «перекваліфікувалися» у трактористок. ВІДЕО

Поки чоловіки на заробітках: у волинському селі жінки «перекваліфікувалися» у трактористок. ВІДЕО
У волинському селі жінки працюють на тракторах поки їхні чоловіки заробляють гроші закордоном.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Йдеться про село Мала Глуша Любешівського району. Тут жінки перекваліфікувалися на трактористок і обробляють свої поля самотужки поки їхні половинки закордоном.

Секретарка сільської ради Світлана Труш нарахувала в селі понад десяток жінок-трактористок.

"У нас дуже багато жінок їздить як на тракторах, так і на мотоциклах. Так склалося життя, що чоловіки в більшості на заробітках і жінкам приходиться", - каже пані Світлана.

Найдосвідченіша трактористка в селі 80-річна Марія Мозгова більше двадцяти років працювала за кермом трактора. Доводилося і працювати на комбайні. Жінка зізнається, що коли почує гуркіт трактора, то в неї тьохкає серце і їй хочеться покерувати залізним конем і зараз.

"Бачать баба сидить за рулем і з таким чудом - кланяються, шапки знімають", - пригадує пані Марія, як її висловлювали свою повагу чоловіки, коли бачили за кермом комбайна.



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Теги: Волинь, Мала Глуша
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