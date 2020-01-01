Поки чоловіки на заробітках: у волинському селі жінки «перекваліфікувалися» у трактористок. ВІДЕО

У волинському селі жінки працюють на тракторах поки їхні чоловіки заробляють гроші закордоном.Про це йдеться в сюжеті ТСН.Йдеться про село Мала Глуша Любешівського району. Тут жінки перекваліфікувалися на трактористок і обробляють свої поля самотужки поки їхні половинки закордоном.Секретарка сільської ради Світлана Труш нарахувала в селі понад десяток жінок-трактористок."У нас дуже багато жінок їздить як на тракторах, так і на мотоциклах. Так склалося життя, що чоловіки в більшості на заробітках і жінкам приходиться", - каже пані Світлана.Найдосвідченіша трактористка в селі 80-річна Марія Мозгова більше двадцяти років працювала за кермом трактора. Доводилося і працювати на комбайні. Жінка зізнається, що коли почує гуркіт трактора, то в неї тьохкає серце і їй хочеться покерувати залізним конем і зараз."Бачать баба сидить за рулем і з таким чудом - кланяються, шапки знімають", - пригадує пані Марія, як її висловлювали свою повагу чоловіки, коли бачили за кермом комбайна.