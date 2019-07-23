На Волині члени двох ДВК, ймовірно, «уточнювали» виборчу документацію за межами дільниць

На Волині члени двох дільничних виборчих комісій, імовірно, «уточнювали» виборчу документацію за межами дільниць.У Громадянській мережі ОПОРА повідомляють, що їхні спостерігачі у Ковелі зафіксували, як члени двох ДВК, імовірно, вносили зміни до виборчої документації не на дільницях, а у будівлі, де міститься Ковельська ТВК та на лавці у парку.Зокрема, близько 14:20 спостерігачка зафіксувала, як в одному з приміщень будівлі, де міститься Ковельська міська ТВК, члени дільничної виборчої комісії працювали із паперами.Озброївшись ручкою, вони ставили відмітки на паперах формату А4, що нагадують протоколи.Однак, коли спостерігачка ОПОРИ поцікавилася, що виправляли, їй повідомили, що лише «дивилися, що неправильно зробили». Також вони не відповіли на питання, із якої дільниці прибули.Проте близько 16:50 ці ж особи прибули на засідання ТВК як представники ДВК №071013 та надали уточнений протокол.Також спостерігачка ОПОРИ у парку на лавці помітила осіб, які щось записували в аркушах, котрі діставали із сумки. Згодом у ТВК вона знову побачила цих осіб, коли вони прибули здавати документацію – озвучили, що це члени ДВК №071016.Зауважимо, що в обох комісій документи зрештою прийняли.Відповідно до частини 6 статті 253 Виборчого Кодексу України у разі прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про зобов'язання виправити виявлені недоліки шляхом складання протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці з позначкою"Уточнений", дільнична виборча комісія розглядає питання про внесення змін до відповідного протоколу на своєму засіданні та складає протокол з позначкою "Уточнений" після повернення членів комісії, які здійснювали транспортування виборчої документації, у строк, визначений територіальною виборчою комісією. Протокол з позначкою "Уточнений" невідкладно після його складання, транспортується до територіальної виборчої комісії в порядку, визначеному цією статтею.