На луцькому вокзалі побили дідуся за те, що зробив зауваження за гучні розмови





Кривдник дідуся, якого забрала поліція, повернувся на вокзал наступного дня та знову побив свою жертву. Про це повідомляє



Так, 5 березня раніше судимий чоловік побив на залізничному вокзалі чоловіка похилого віку, нанісши йому дев’ять ударів в груди. Наступного дня побиття повторилося. Проте «боєць» свою вину не визнав та відмовився говорити у суді.



Натомість потерпілий розповів, що перебуваючи на вокзалі у вечірню пору, він зробив зауваження жінці, яка голосно розмовляла по телефону, після чого в нього виник конфлікт з обвинуваченим. Чоловік наніс йому близько десяти ударів. Згодом черговий вокзалу викликав поліцію, яка й забрала його кривдника до відділку. Однак наступного дня дебошир повернувся та знову побив його, тож він звернувся до охорони.



Зі слів потерпілого, 15 березня він вимушений був повернутися до Львова, де на вокзалі йому викликали швидку, оскільки почувався недобре. Його забрали до лікарні, там провели огляд та виявили розірвану селезінку, а невдовзі зробили операцію. Дідусь ствердив, що після конфлікту з обвинуваченим більше не отримував тілесних ушкоджень, відтак вважав, що отримані травми були наслідком побиття.



Відзначимо, що свідки, які здебільшого є працівниками вокзалу, підтвердили слова потерпілого, адже на власні очі бачили побиття.



Тож суд призначив кривднику похилого чоловіка покарання у виді 5,5 року позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На залізничному вокзалі у Луцьку побили чоловіка похилого віку, який зробив жінці зауваження, оскільки та голосно розмовляла по телефону.Кривдник дідуся, якого забрала поліція, повернувся на вокзал наступного дня та знову побив свою жертву. Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області.Так, 5 березня раніше судимий чоловік побив на залізничному вокзалі чоловіка похилого віку, нанісши йому дев’ять ударів в груди. Наступного дня побиття повторилося. Проте «боєць» свою вину не визнав та відмовився говорити у суді.Натомість потерпілий розповів, що перебуваючи на вокзалі у вечірню пору, він зробив зауваження жінці, яка голосно розмовляла по телефону, після чого в нього виник конфлікт з обвинуваченим. Чоловік наніс йому близько десяти ударів. Згодом черговий вокзалу викликав поліцію, яка й забрала його кривдника до відділку. Однак наступного дня дебошир повернувся та знову побив його, тож він звернувся до охорони.Зі слів потерпілого, 15 березня він вимушений був повернутися до Львова, де на вокзалі йому викликали швидку, оскільки почувався недобре. Його забрали до лікарні, там провели огляд та виявили розірвану селезінку, а невдовзі зробили операцію. Дідусь ствердив, що після конфлікту з обвинуваченим більше не отримував тілесних ушкоджень, відтак вважав, що отримані травми були наслідком побиття.Відзначимо, що свідки, які здебільшого є працівниками вокзалу, підтвердили слова потерпілого, адже на власні очі бачили побиття.Тож суд призначив кривднику похилого чоловіка покарання у виді 5,5 року позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію