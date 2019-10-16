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Лучани скаржаться на агресивних бродячих собак

Лучани скаржаться на агресивних бродячих собак
Жителі обласного центру Волині скаржаться на собак, які кидаються на перехожих.

Про це йдеться на платформі Відкрите місто.

Лучанка Алла Єфремова повідомила, що на вулиці Кравчука 14Б вона побачила зграю бездомних собак, які були агресивними і кидалися на перехожих.

Як відомо, раніше лучани теж скаржилися на агресивних собак у цьому районі.


Агресивні собаки. Кидаються.


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Теги: Луцьк, Відкрите місто, скарга, бродячі тварини
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