Лучани скаржаться на агресивних бродячих собак
Сьогодні, 01:16
Жителі обласного центру Волині скаржаться на собак, які кидаються на перехожих.
Про це йдеться на платформі Відкрите місто.
Лучанка Алла Єфремова повідомила, що на вулиці Кравчука 14Б вона побачила зграю бездомних собак, які були агресивними і кидалися на перехожих.
Як відомо, раніше лучани теж скаржилися на агресивних собак у цьому районі.
Агресивні собаки. Кидаються.
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Про це йдеться на платформі Відкрите місто.
Лучанка Алла Єфремова повідомила, що на вулиці Кравчука 14Б вона побачила зграю бездомних собак, які були агресивними і кидалися на перехожих.
Як відомо, раніше лучани теж скаржилися на агресивних собак у цьому районі.
Агресивні собаки. Кидаються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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