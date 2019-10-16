Лучани скаржаться на агресивних бродячих собак





Про це йдеться на платформі Відкрите місто.



Лучанка Алла Єфремова повідомила, що на вулиці Кравчука 14Б вона побачила зграю бездомних собак, які були агресивними і кидалися на перехожих.



Як відомо, раніше лучани теж скаржилися на агресивних собак у цьому районі.





Агресивні собаки. Кидаються.





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